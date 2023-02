Os contratos de crédito habitação com taxa variável têm sido impactados diretamente pela subida continuada da Euribor. Se o seu contrato vai ser revisto em fevereiro, pode contar com um novo aumento da prestação a pagar ao banco no próximo mês. Vejamos quanto podem subir as prestações em março, consoante o prazo da Euribor do seu contrato.

Que aumento pode sofrer a minha prestação de crédito em março?

Para os contratos de crédito habitação indexados à Euribor a 3 meses, as prestações têm sido revistas com mais frequência, uma vez que têm acompanhado de forma mais rápida o aumento do indexante. Assim, o impacto neste mês de março não vai ser tão expressivo quanto nos contratos com a Euribor a 6 e a 12 meses, que tiveram a sua última revisão há mais tempo, quando a Euribor estava mais baixa, ou, no caso dos 12 meses, ainda negativa.

Por isso, vejamos simulações nos vários prazos para que compreenda o impacto que pode ter, na prática, o aumento da Euribor. Atente que as prestações são revistas este mês tendo em conta a média da Euribor de janeiro, mas só vai sentir a subida da prestação no mês de março.

Nos exemplos abaixo, considerámos um crédito habitação com um capital em dívida de 150.000 euros e outro com um capital em dívida de 250.000 euros. Ambos com um spread de 1,2% e 360 prestações por liquidar.

Com Euribor a 12 meses

Num crédito habitação indexado à Euribor a 12 meses, e um capital em dívida de 150.000 mil euros, a prestação era de 463,61 euros há um ano. Isto porque a Euribor a 12 meses estava em terreno negativo, em -0,477%.

Porém, com o aumento da Euribor para 3,337%, em janeiro, a sua prestação vai aumentar para 754,42 euros em março. É uma diferença de 290,81 euros no que vai pagar pelo seu crédito, de março de 2022 para março de 2023.

Considerando um contrato com um valor em dívida mais elevado, de 250.000 euros, em março de 2022, pagava 772,69 euros pelo seu crédito habitação, e passa agora a pagar 1.272,22 euros. Trata-se, assim, de um aumento de 499,53 euros, no espaço de um ano.

Com Euribor a 6 meses

Num crédito indexado à Euribor a 6 meses com um valor em dívida de 150.000 euros, a prestação mensal fixava-se em 460,26 euros, em março do ano passado. No próximo mês vai aumentar para 721,15 euros, o que traduz um acréscimo de 260,89 euros por mês. Esta atualização tem em conta a média da Euribor a 6 meses de janeiro, de 2,858%.

Já tendo em conta o crédito com 250.000 euros em dívida, a diferença vai ser mais impactante, equivalendo a 434,81 euros. Ou seja, em março de 2022 pagava 767,10 euros e passa a pagar, em março de 2023, 1.201,91 euros mensais.

Com Euribor a 3 meses

Em créditos indexados à Euribor a 3 meses, as prestações têm vindo a ser revistas de forma mais progressiva. Mas analisemos a diferença do valor das prestações há um ano, e agora, em março de 2023.

No crédito de 150.000 euros, há um ano pagava 458,06 todos os meses pelo seu crédito e, em março, pagará 677,34 euros: um aumento de 219,28 euros.

Já no crédito de 250.000 euros, pagava 763,43 euros e vai passar a pagar 1.128,90 euros no próximo mês. Ou seja, um acréscimo de 365,47 euros na prestação mensal.

Como posso calcular o aumento da prestação de crédito?

Para calcular o aumento da sua prestação de crédito habitação, deve ter em conta os seguintes fatores:

- O prazo da Euribor do seu contrato (3, 6 ou 12 meses);

- A média mensal da taxa Euribor do prazo respetivo, sendo que deve considerar o valor dois meses antes do pagamento da prestação;

- O valor do spread;

- O capital em dívida do crédito;

- As prestações que faltam liquidar.

Estando informado sobre estes pontos, consegue calcular a prestação mensal do seu crédito habitação com facilidade para que possa começar a rever e reorganizar o orçamento mensal familiar.