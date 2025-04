As prestações mensais de vários créditos são uma nuvem que paira sobre o quotidiano de muitas famílias. Ao crédito automóvel, somam-se cartões de crédito, assim como outros créditos ao consumo e o rol de prestações acumula-se. Torna-se, assim, difícil gerir o orçamento e fazer face às despesas, bem como manter um estilo de vida equilibrado. Não raro, instala-se a ansiedade financeira e com ela fica comprometido o nosso bem-estar. Também vemos limitada a realização de planos e objetivos.

Foi exatamente esta situação que a Ana e o Tiago (nomes fictícios), de 45 e de 50 anos, enfrentaram. Juntos, acumulavam 32.000€ nos três créditos pessoais e no crédito automóvel que possuíam. Contas feitas, tinham uma taxa de esforço de 80%. Mensalmente, a Ana e o Tiago viam 1.319€ do orçamento ‘voar’ diretamente para as prestações.

Porquê escolher o Doutor Finanças? Os especialistas em crédito consolidado do Doutor Finanças ajudam dezenas de famílias todos os dias. Como? Com um serviço e aconselhamento gratuito;

Simplificação e rapidez no processo;

Soluções estudadas e adequadas a cada necessidade, pessoa e família.

A Ana e o Tiago não ficaram parados. O casal viu na Consolidação de Créditos a solução para a sua situação. Ao juntarem todos os créditos em apenas um, com melhores condições, ganharam a folga financeira que lhes permitiu a criação de um fundo de emergência e até mesmo fazer pequenas melhorias na sua casa, algo que há muito desejavam.

No fundo, a Ana e o Tiago encontraram um novo futuro. Após consolidar os créditos, o casal passou a pagar 650€ de prestações por mês, o que resultou numa poupança de 669€ mensais. A Ana e o Tiago não estiveram sozinhos neste processo, contaram com o aconselhamento profissional do Doutor Finanças. Já lá iremos. Antes vamos perceber o que é um crédito consolidado.

Como funciona a consolidação de créditos?

Para quem tem vários créditos ativos, a consolidação pode ser uma solução eficaz. Este processo permite juntar todas as prestações num único crédito e ajustar o prazo de pagamento de acordo com as necessidades da família. A poupança pode chegar aos 60%, o que representa um alívio significativo no orçamento mensal.

Juntemos um outro exemplo ao já dado com a Ana e o Tiago. Olhemos para o caso da Paula e do Jorge, ambos de 45 anos. Antes da consolidação de créditos, a sua taxa de esforço era de 75%. Juntos, contavam com oito cartões de crédito, quatro créditos pessoais, o que totalizava 34.500€. Contas feitas, este casal pagava, antes da consolidação de créditos, 1.284€ de prestações. Agora, feita a consolidação, passou a pagar 780€. A poupança mensal foi de 570€.

O Doutor Finanças explica de viva-voz: “Um dos clientes que contou com a nossa ajuda acumulou um total de 38.000€ em encargos com cartões de crédito, que se traduziam numa prestação mensal de 1.700€. Depois de consolidar os seus créditos, ficou a pagar uma prestação de 577€. O que significou uma poupança mensal de 1.123€”.

Uma folga a cada mês que nos traz vantagens evidentes: esta diferença pode ser utilizada para reforçar a poupança, fazer um investimento ou simplesmente trazer mais tranquilidade financeira ao dia a dia. Quem sabe, até começar a planear a viagem de sonho, realizar investimentos ou pequenos projetos como enveredar por novos caminhos na formação pessoal e profissional.

Também de positivo temos o facto de que contar apenas com uma prestação para pagar reduz o risco de esquecimentos e evita encargos adicionais por atrasos, contribuindo para uma gestão financeira mais eficiente e organizada.

Com esta solução evitamos os imprevistos, garantimos mais estabilidade nas nossas vidas e evitamos o endividamento.

Porquê escolher o Doutor Finanças?

Ao considerar a consolidação de créditos, é essencial contar com especialistas que procurem a melhor solução, adaptada a cada necessidade, pessoa e família.

Dica do Doutor Finanças: "Um conselho dos especialistas: assim que consiga a folga desejada no seu orçamento mensal, invista e rentabilize o seu dinheiro, poupe para a reforma, ou realize o seu projeto".

No caso vertente, o Doutor Finanças presta um serviço de aconselhamento gratuito. Há mais, pois todo o processo é rápido e simples. Em apenas alguns dias são reunidas e apresentadas as propostas para consolidação, esclarecidas todas as dúvidas e contratualização com a nova entidade credora. Junta-se que o processo também é claro, sem esconder as vantagens e as eventuais desvantagens que lhe estão associadas.

O processo decorre acompanhado de uma equipa experiente, desde a análise da situação financeira até à obtenção da melhor proposta para cada caso. Diariamente o Doutor Finanças ajuda dezenas de portugueses através do crédito consolidado, sem que falte no portal todo o esclarecimento que precisamos através das perguntas frequentes.

Feitas as contas, o dinheiro deve ser uma ferramenta para uma vida melhor, e não uma fonte de preocupação. Com tudo isto, ganha a nossa saúde financeira, mas também o bem-estar físico e mental.