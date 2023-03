Em abril, as prestações de crédito habitação vão voltar a aumentar devido à subida continuada das taxas Euribor. O agravamento será semelhante ao observado no último mês, em que as prestações tiveram acréscimos de até 65%.

A minha prestação de crédito habitação vai subir quanto em abril?

Em contratos de crédito habitação indexados à Euribor a 3 meses, a subida da prestação não vai ser tão expressiva, uma vez que têm sido revistos com mais frequência. Mas nos contratos indexados à Euribor a 6 e a 12 meses, a última revisão foi feita há mais tempo, pelo que o impacto da atualização será maior.

Vejamos, em seguida, quanto podem subir as prestações de crédito habitação no próximo mês, considerando os vários prazos da Euribor.

Para os exemplos apresentados, utilizamos como referência um crédito habitação de 180 mil euros, um spread de 1,2% e 360 prestações por liquidar.

Euribor a 12 meses

Com um crédito habitação nas condições mencionadas, em abril de 2022 pagava 567,86 euros por mês. Isto porque a prestação estava calculada tendo por base a média da Euribor de fevereiro de 2022, de -0,335%. A taxa de juro era, assim, de 0,865%.

Agora, em fevereiro de 2023, a média da Euribor fixou-se em 3,534%, correspondendo a uma taxa de juro de 4,734%. Pelo que, em abril, vai passar a pagar uma prestação de 937,23 euros.

Ou seja, se o seu crédito estiver indexado à Euribor a 12 meses, terá um agravamento de 65%, que se traduz em mais 369,37 euros por mês.

Euribor a 6 meses

Se o crédito em análise estiver indexado à Euribor a 6 meses, em fevereiro de 2022, em abril de 2022 pagava uma prestação de 556,41 euros, que aumentou para 668,65 euros em outubro. Uma diferença de 112,24 euros em seis meses.

Com a subida da Euribor para 3,135%, em fevereiro, vai passar a pagar uma prestação de 894,47 euros já a partir do próximo mês.

Significa isto que sentirá um agravamento de quase 34% na sua prestação.

Euribor a 3 meses

Com o crédito habitação indexado à Euribor a 3 meses, a sua prestação tem sido revista mais frequentemente, acompanhando a subida progressiva da taxa.

Há um ano, em abril de 2022, pagava mensalmente 551,91 euros de prestação.

Depois, as prestações foram sofrendo os seguintes aumentos:

- Em julho, passou a pagar uma prestação de 563,70 euros;

- Em outubro, a prestação foi atualizada para 629,45 euros;

- Em janeiro de 2023, começou a pagar uma prestação de 761,32 euros;

- E em abril de 2023, passará a ter uma prestação de crédito de 842,83 euros.

No próximo mês terá, assim, um aumento de quase 11%.

Se quiser calcular o aumento da sua prestação de crédito habitação, deve ter em consideração as seguintes informações: o prazo da Euribor indexada ao seu contrato e a taxa correspondente (sendo que a prestação é calculada com base na média do mês anterior à revisão, e com efeitos no mês seguinte), o capital em dívida, o spread, e as prestações que faltam pagar.