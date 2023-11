Se tem um crédito habitação indexado à Euribor, o mais provável é que tenha visto a sua prestação aumentar significativamente este ano. Neste cenário, poderá estar a equacionar várias possibilidades: Deve renegociar o seu crédito com o banco? Transferir o empréstimo para outra instituição? Aderir à nova moratória?

Neste artigo, conheça as implicações das diferentes alternativas e saiba como pode calcular quanto vai ficar a pagar ao banco se aderir à fixação da prestação.

Moratória no crédito habitação: Como é que funciona?

Desde o dia 2 de novembro, e até 31 de março de 2024, que os titulares de créditos habitação com taxa variável ou mista (no período variável) podem pedir ao seu banco para aderir à nova moratória no crédito habitação, que permite fixar a prestação num valor mais baixo durante um período de dois anos.

Independentemente do prazo da Euribor associado ao contrato, o cálculo da nova prestação é feito tendo por base 70% do valor da Euribor a 6 meses, sendo utilizada como referência a média do mês anterior ao pedido de adesão. Feito o cálculo, a prestação é fixada nesse valor durante dois anos, com o desconto a ser aplicado na componente de capital. Ou seja, durante 24 meses é paga toda a componente de juros, mas é amortizado menos capital.

No final dos dois anos, passa a pagar-se a prestação “normal”, tendo em consideração o capital em dívida e os juros aplicados. O valor do “desconto” acumulado durante os dois anos da moratória só começa a ser pago a partir do sétimo ano, ou a qualquer momento, por iniciativa do titular.

Assim, com esta medida, é possível obter um alívio imediato dos encargos com o crédito habitação, o que pode ser uma grande ajuda para as famílias que estão com dificuldades em cumprir as suas obrigações junto do banco. No entanto, é preciso ter em conta que o custo total do empréstimo vai ficar mais elevado.

Para saber quanto ficaria a pagar, todos os meses, se aderisse à moratória, simule o seu caso na Calculadora de Fixação de Prestação do Doutor Finanças.

Renegociação de crédito: Como posso baixar a minha prestação?

Quando pretende renegociar o seu crédito habitação, tem a possibilidade de entrar em acordo com o seu banco sobre novas condições contratuais associadas ao seu financiamento ou transferir o seu crédito habitação para outra entidade.

Dependendo da sua margem de negociação, pode conseguir reduzir de forma imediato os encargos com o seu crédito, seja através da redução do seu spread, alteração da modalidade de juros, prolongamento do prazo do seu contrato, revisão dos custos associados ao seu empréstimo (como os seguros obrigatórios do crédito habitação) ou até pedir uma carência de capital.

Embora existam várias soluções em cima da mesa que pode tentar renegociar, se conseguir reduzir o seu spread ou tiver uma proposta para alterar a sua modalidade de juros para uma taxa mista atrativa, pode diminuir não só a sua prestação mensal de forma imediata, como também o custo total do empréstimo.

Afinal, qual é a opção mais vantajosa?

Embora a opção mais vantajosa dependa muito dos objetivos e necessidades de cada titular, deve ter em conta que aderir à oratória ou renegociar o seu crédito permitem-lhe obter resultados diferentes.

Através da moratória, consegue realmente uma redução imediata dos seus encargos mensais com o crédito durante dois anos, o que lhe poderá ajudar a reorganizar as suas finanças pessoais. No entanto, é preciso considerar que a medida não implica qualquer desconto efetivo: o que não paga agora, pagará mais tarde, e os custos totais que terá com o seu crédito vão, no final de contas, aumentar. Ainda assim, para quem está com dificuldades em cumprir com os pagamentos do seu empréstimo, poderá ser uma opção a avaliar.

Através da renegociação do seu crédito, e dependendo das condições que consiga melhorar, poderá obter uma redução permanente e global dos encargos.

Além da simulação dos valores a pagar, informe-se sobre como funciona a moratória do crédito habitação para poder tomar a decisão que melhor se adeque às suas necessidades.