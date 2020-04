Devido à propagação do novo coronavírus em Portugal e o consequente isolamento das pessoas nas suas casas, foram muitos os trabalhadores independentes que viram os seus rendimentos afetados, registando uma redução drástica na sua atividade, existindo mesmo quem não esteja a registar nenhum tipo de remuneração desde o início deste surto.

Para responder a esta carência de rendimentos e a pensar na fragilidade atual de quem passa recibos verdes, o Governo criou apoios para os trabalhadores independentes.

1. Qual o Apoio Extraordinário para os Trabalhadores Independentes?

Os trabalhadores independentes que estiverem sem rendimentos devido ao Covid-19 podem recorrer à ajuda do Estado através da Segurança Social, para conseguirem ter um rendimento durante o período de emergência nacional.

Entretanto, o Governo também determinou que os trabalhadores que reportem uma quebra na faturação de, pelo menos, 40% receberão um apoio proporcional a essa redução. Ficou determinado que o valor do apoio financeiro "é multiplicado pela respetiva quebra de faturação, expressa em termos percentuais", de acordo com o artigo 26.º do Decreto -Lei n.º 14-F/2020.

Tm ainda direito ao apoio extraordinário o trabalhador que esteja apenas em regime independente, e que tenha de ficar com filhos menores de 12 anos ou com uma deficiência/doença crónica independentemente da idade.

De fora ficam os trabalhadores a recibos verdes que sejam isentos ou que tenham outro tipo de rendimentos.

2. Como posso calcular quanto vou receber?

Pode fazê-lo através do Simulador de Apoio Extraordinário a Trabalhadores Independentes que o ajudará no cálculo deste apoio.

Para tal é necessário somar os rendimentos obtidos. Deve escolher no simulador a opção que se aplicar: se 12 meses, se 6 meses ou se 3 meses (e neste caso é preciso que sejam consecutivos). Finalmente, deve ainda indicar se optou por descontar menos ou mais para a Segurança Social.

Dadas as alterações que o Governo tem introduzido aos apoios, podem existir modificações com impacto nesta ferramenta, mas poderá ficar com uma ideia de quais serão os seus rendimentos no decorrer destes apoios.

3. Quanto pode receber pelo apoio à família?