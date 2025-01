Como ganhar autonomia financeira?

No meio de tantos apelos é essencial não perdermos de vista o que realmente vale a pena ganhar. E se, em vez de ambicionarmos mais coisas, mais estatutos, mais poder, procurássemos conquistar a nossa autonomia financeira?

Autonomia

A origem da palavra “autonomia” é grega e significa auto/nomos, isto é, uma junção entre “de si mesmo” (auto) e regras (nomos). Ter autonomia é assumir as suas próprias regras e conduzir a vida com intencionalidade, não ao sabor do que os outros dizem que precisamos.

Quantas vezes comprámos alguma coisa que rapidamente percebemos que não precisávamos? A influencia das promoções ou a ilusão de que aquilo nos vai tornar mais realizados, leva-nos a perder o auto-controlo financeiro. Não é novidade para ninguém que as estratégias de Marketing são desenhadas para mexer com as nossas emoções e reduzir a nossa capacidade de reflexão. Ser financeiramente autónomo significa deixar de viver em piloto automático e assumir o controlo das escolhas, sabendo o que é prioritário para si, que pode ser muito diferente do que é prioritário para outros.

Comparar é perder a alegria

Que bom que seria termos como lema de vida para 2025 a ideia que “compararmo-nos é perder a alegria”! Sempre que nos comparamos pelo que os outros têm, seja o carro, a casa, a viagem ou a roupa, deixamos de valorizar o que somos e o que fizemos para chegar até aqui. O nosso valor não está nas coisas que possuímos ou na aprovação dos outros, mas está naquilo que somos. Perceber isto é viver em paz connosco mesmos.

Qual é o bem?

Se queremos ter um 2025 com autonomia financeira, precisamos de ter capacidade de auto-crítica e de não ter medo de sermos exigentes connosco. Ser exigente leva-nos a ter ambição com a nossa vida, o que é diferente de ser ganancioso. Em vez de perdermos energias com o que os outros dizem que é indispensável, devemos focar-nos no bem que nos faz certa escolha. Diante de uma decisão de consumo, a reação não pode ser: “Ah também qual é o mal de ter isto ou aquilo?”, mas antes: “Qual é o bem?”.

Como ganhar autonomia financeira?

Se queremos mesmo ter esta regra de vida, então partilho aqui quatro estratégias que nos ajudam neste propósito de ganhar autonomia financeira:

Programar os meses com base nas receitas, não nas despesas.

A grande armadilha financeira é planear o mês olhando para as despesas e não para o dinheiro que realmente temos. Defina no início do mês quanto pode gasta, mas só depois de ter escrito quanto realmente recebeu. Não se deixe surpreender e muito menos use o cartão de crédito como extensão do seu rendimento.

Definir a poupança como prioridade.

Costumamos dizer que a Poupança é o pagamento a nós próprios e que esse deve ser o primeiro compromisso que temos com o dinheiro que recebemos. Quando faz da poupança um hábito, está, na verdade, a criar uma almofada de segurança que ajudará a não depender de terceiros em momentos de imprevistos. Respeite a regra de poupar Pouco, Possível e de forma Progressiva. Assim tornar-se-á um hábito que perdure.

Negociar as melhores condições no mercado.

O mundo é competitivo, e isso pode ser uma vantagem para quem toma a iniciativa de renegociar os contratos. Crie o hábito de rever com regularidade as suas condições de crédito, seguros e despesas com fornecedores como eletricidade, telecomunicações, etc. Lembre-se que não são as empresas que vão tomar a iniciativa de lhe propor poupar.

Investir em educação financeira.

Melhor o nosso conhecimento financeiro irá ajudar a tomar as melhores decisões. Na Reorganiza encontra várias formas de melhorar os seus conhecimentos, como livros, ebooks, newsletters, workshops, cursos ou mentorias.

O que desejamos é que assuma o controlo da sua vida financeira, de forma a ter uma vida a tomar conta do dinheiro e não o dinheiro a tomar da sua vida. Em 2025, escolha fazer este caminho porque ninguém o fará por si e, acima de tudo, não deixe que a pressão externa condicione as suas escolhas. Porque viver bem não significa ter mais, mas Ser mais. Mais livre, mais consciente, mais exemplar, mais autónomo.