Poupar com seguros não significa abdicar de os ter, muito pelo contrário. Os seguros, sejam eles de vida, habitação ou saúde, podem representar uma fatia considerável do orçamento familiar, no entanto, não os ter pode sair ainda mais caro.

Mais do que nunca, o ano de 2020 veio reforçar a sua importância, principalmente em relação ao seguro de saúde. Por outro lado, este ano, veio também reforçar a importância de estar financeiramente preparado. E isso passa por uma revisão aos encargos financeiros, onde não só entram os gastos corriqueiros, como também os gastos com maior impacto na carteira, como é o caso dos seguros contratados.

A verdade é que os seguros que contratou a dada altura podem não ser, nem os mais adequados, nem os mais baratos. E porquê? Porque existem vários fatores que devem ser analisados e que podem estar a representar gastos extra ao final do mês.

1. Conheça bem todos os seus seguros

O primeiro passo para poupar passa por conhecer todos os seguros que tem atualmente. Pode parecer estranho, mas ainda existem muitos portugueses que não sabem ao certo quantos seguros têm, as suas apólices, os riscos que estão a ser cobertos e os prémios que estão a pagar.

Se é o seu caso, saiba que isto pode levá-lo a gastar mais dinheiro do que aquele que é necessário, uma vez que também pode ter mais seguros ou coberturas do que as que precisa.

2. Verifique se tem coberturas duplicadas

Quando conhecer bem os seguros que tem, tal como as suas apólices, vai ser mais fácil identificar se tem coberturas duplicadas.

É muito comum seguros distintos terem coberturas iguais. Por exemplo, imagine que tem um seguro para a casa (multirriscos), mas que uma parte do pagamento do condomínio corresponde igualmente a outro seguro da casa. Nneste caso estará a pagar dois seguros multirriscos, sem necessidade. Por isso pode sempre tentar, junto do condomínio, anular essa parte do serviço.

Outro exemplo são os cartões de crédito que têm seguros associados e que podem cobrir determinadas necessidades que tem contratadas, em paralelo, noutro seguro. Pedir a exclusão destas coberturas duplicadas poderá levá-lo a poupar muito dinheiro. É ainda importante identificar quais as necessidades que pretende ver asseguradas e quais as coberturas que tem, mas que não precisa.

3. Poupe nos seguros associados ao crédito habitação

Quando solicita um crédito habitação, é-lhe exigido um seguro multirriscos e um seguro de vida. No entanto, não é obrigatório contratar ou manter estes seguros no mesmo banco onde tem o seu empréstimo da casa. Embora o banco possa oferecer condições contratuais no crédito mais vantajosas (por exemplo, a bonificação do spread), pode não compensar. Por isso, investigue e simule junto de outras companhias seguradoras para verificar se existem ofertas mais adequadas às suas necessidades e à sua carteira.

Mesmo que já tenha um empréstimo a decorrer e que tenha contratado os seus seguros junto do banco onde contraiu o crédito, continua a ser possível mudá-los para outra entidade. Mas antes deve ter em atenção o seu contrato, pois como vai existir uma alteração é possível que o banco mude também as suas condições e exista aqui uma perda na bonificação do spread, por exemplo.

Pode ainda analisar o seu crédito habitação num modo geral, e verificar se compensa transferir tanto os seguros, como o próprio empréstimo para outro banco que lhe ofereça melhores condições.

4. Negoceie todos os seus seguros como um só

Uma maneira de poupar algum dinheiro nos seguros é negociá-los a todos junto da mesma companhia de seguros. Como vai contratar mais do que um seguro e vai estar a aliciar a seguradora em questão, vai ser mais fácil negociar e conseguir uma redução no valor.

Antes de fazer qualquer alteração ou cancelamento num dos seus seguros, aconselhamos que leia detalhadamente os seus contratos, para evitar futuras surpresas. Caso seja necessário, pode até mesmo recorrer a apoio especializado para ajudá-lo nesta tarefa.

Só após aplicar estes passos conseguirá encontrar o seguro ideal para si e para a sua carteira.