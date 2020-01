Vantagens

Vastos anos de experiência;

Empresas líder no mercado;

Processo rápido e pouco burocrático.

Desvantagens

Elevadas taxas de câmbio.

As opções mais baratas para enviar dinheiro para o estrangeiro

As opções mais baratas para enviar dinheiro para fora do país passam por apostar em aplicações e sites de Internet que tornam o processo fácil e pouco dispendioso. Conheça abaixo alguns.

TransferWise

Segundo alguns utilizadores, este é o site mais barato e prático para enviar e receber dinheiro do exterior. Dos mesmos criadores do Skype, uma condição para o utilizar é ter uma conta corrente no país de chegada do dinheiro (não é necessário estar em seu nome, podendo ser a conta bancária do familiar que deseja transferir o montante).

O TransferWise faz automaticamente os cálculos dos custos e do intercâmbio de dinheiro. Ou seja, de quanto o destinatário irá receber. Este site usa a cotação de intercâmbio oficial do Google, o que dá alguma garantia e confiança neste processo.

Vantagens

Não precisa de sair de casa para realizar uma transferência;

Intercâmbio de moeda fidedigno;

Baixos custos adicionais (cobram em média 0,35% do valor transferido);

Usam uma taxa de câmbio oficial e não uma taxa de turismo;

Não existe transação mínima.

Desvantagens

Terá de criar um conta com os seus dados;

Transferências via cartão de crédito apresentam um custo adicional;

Obrigatoriedade de uma conta corrente no país de destino.

Dentro de dois a três dias o dinheiro chegará à conta de destino. Outro site semelhante ao TransferWise, onde também pode realizar as suas transferências, é o CurrencyFair.

PayPal

Para quem não sabe, o PayPal é uma das plataformas mais conhecidas para realizar compras online. Além de fazer pagamentos na Internet, também é muito usada para mandar ou receber dinheiro a terceiros.

No entanto, enviar dinheiro para fora é limitado neste site, pois só o consegue realizar caso exista alguma conta bancária nos Estados Unidos. Assim, esta possibilidade não é viável para quem não more no continente mas pode ser uma boa alternativa se tiver um familiar a residir lá.

Vantagens

Não existe transação mínima;

É seguro e tem muitos anos de experiência;

Pode ser usado para receber pagamentos estrangeiros;

Não existe transação mínima.

Desvantagens

Transferências bancárias só conseguem ser feitas se existir uma conta nos EUA;

Em caso de transferência, cobra uma taxa de 3%;

Não utilizam o câmbio oficial mas a perda de dinheiro na conversão é mínima.

Para ler mais sobre este assunto, veja o artigo completo aqui.