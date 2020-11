Está na hora de elevar a utilização do seu smartphone para outro nível. Se há algo que os últimos tempos provaram, com todas as necessidades que os smartphones colmataram, é que tem no bolso uma excelente ferramenta capaz de fomentar a sua produtividade, desde que saiba como o usar corretamente.

Desde gerir as notificações a reorganizar as aplicações que tem no ecrã inicial, são imensos os truques que pode utilizar para se tornar mais produtivo no dia a dia – mas, para já, a Wiko, empresa europeia de smartphones, traz-lhe 5.

1. Tal como arruma a casa… arrume o smartphone

Tendencialmente somos mais produtivos quando o ambiente à nossa volta não grita “caos”. Arrumamos a secretária, organizamos a papelada… por isso, o seu smartphone pode também ser um aliado desde que saiba como o organizar.

Provavelmente tem o ecrã inicial cheio com as suas aplicações favoritas - digamos, Instagram e Facebook, entre outras. Remova essas aplicações (mais conhecidas como distrações) do ecrã principal, substituindo-as por aplicações que deve utilizar para aumentar a sua produtividade como o calendário, lista de tarefas ou mesmo aplicações de competências linguísticas.

Ver essas aplicações sempre que desbloqueia o ecrã irá encorajá-lo a usá-las mais frequentemente.

2. Aplicações de videochamadas são um "must-have"

Quem é que nos últimos meses não deu por si a pensar no tempo poupado graças à implementação das reuniões virtuais?

Enquanto antes perdias horas no trânsito para uma reunião, agora entra na aplicação, faz a reunião e assim que desliga continua a produzir trabalho.

O seu smartphone permite-lhe fazer videochamadas sempre que necessário sem matar a sua produtividade ou despender de demasiado tempo.

3. O Assistente do Google é seu amigo. Use-o

Talvez nunca o tenha experimentado porque nunca teve curiosidade para tal, mas o Assistente do Google está à distância de um botão e é altamente útil para o dia a dia.

Esta funcionalidade consegue controlar os seus dispositivos inteligentes, aceder às informações do calendário, encontrar informações online como a meteorologia, por exemplo, controlar a música, executar cronómetros e enviar lembretes… é um mundo.

E é um mundo que pode ajudar a que seja mais eficiente graças a, também, traduções em tempo real ou leitura das suas notificações. Dê-lhe uma oportunidade, não se vais arrepender.

4. Se não quer ser incomodado, não deixe que o incomodem

Outra forma de aumentar a produtividade e ser mais eficaz é estar concentrado. E isso é impossível com todas as notificações, mensagens e chamadas que recebe diariamente.

Se precisa de um momento para terminar alguma tarefa, é hora de bloquear todas as distrações habituais do telefone. É comum ligarmos o modo “Não Incomodar” para dormir, mas raramente o fazemos durante o dia, quando precisamos de desconectar por algum momento: experimente, vai agradecer quando acabar o projeto mais rápido do que esperava.

5. Esteja sempre de olho na sua concorrência

Se pertence ao mundo empresarial, pode usar o seu smartphone para estar sempre a par do que a sua concorrência está a fazer. Existem redes sociais específicas de negócios que pode utilizar, como o LinkedIn, que o ajudam a ver como se envolvem com os clientes, utilizam os influenciadores digitais, ou comunicam as suas marcas.

Atualmente já há poucos limites no que diz respeito ao que pode fazer com o seu smartphone. Enquanto, para muitos, este equipamento é uma forma de estar em contacto com os outros ou serve de distração, para muitos é uma ferramenta de trabalho essencial com funcionalidades imprescindíveis.

Acima de tudo, tire o melhor partido do seu smartphone e aproveite o melhor que tem para lhe oferecer de forma a ir ao encontro dos seus objetivos.