A Black Friday é, cada vez mais, um fenómeno mundial que disponibiliza grandes descontos em diversas áreas. Por este motivo esta é, para muitas pessoas, a altura ideal para realizar uma compra avultada ou, até, para despachar os presentes de Natal. Mas é importante que não compre por impulso e faça um planeamento prévio.

Veja como pode comprar com consciência na Black Friday, aproveitando estas promoções da melhor forma e sem ter de gastar muito.

1. Veja aquilo de que precisa

Para que consiga aproveitar a "Sexta Feira Negra" sem ter uma grande despesa, é importante que perceba aquilo que lhe faz falta ou que pretende comprar.

Das várias áreas que oferecem promoções - vestuário, calçado, acessórios, tecnologia, mobiliário e eletrodomésticos - pense naquilo que realmente precisa e pode aproveitar esta época para adquirir esses produtos. Este exercício vai ajudá-lo a não se exceder nas suas compras.

2. Faça uma pesquisa prévia

Já sabendo os produtos que quer comprar, faz sentido fazer uma pesquisa prévia online pelas várias lojas. Tendo em conta que a maior parte das lojas disponibiliza com um dia de antecedência aquilo que vai estar em promoção, consegue onde é possível adquirir aquilo que deseja.

Também é importante que faça esta pesquisa para perceber se os descontos vão compensar. Ou seja, depois de decidir o que quer comprar, compare o preço dos produtos antes e depois da promoção e veja se vale a pena ou não adquiri-los na Black Friday.

3. Compre online

Se o objetivo é controlar os gastos que vai ter nesse dia, talvez seja mais fácil fazer as suas compras online.

Porquê? Porque online, à medida que for colocando os produtos que deseja no seu carrinho virtual, é-lhe indicado o preço final da sua compra. Algo que não acontece se estiver numa loja física, uma vez que vai pegando nas peças ser ter noção do preço total, a não ser que esteja sempre a fazer contas.

4. Faça as suas compras o mais cedo que conseguir

Para aproveitar ao máximo estes descontos e conseguir tudo de que precisa, é melhor começar cedo.

Lembre-se que este dia é um fenómeno ao qual a maior parte das pessoas adere de forma a conseguirem bons descontos. E, por isto, é normal encontrar longas filas nos centros comerciais ou pessoas com o telemóvel e computador a postos assim que se iniciam as promoções. E consequentemente, os produtos com os melhores preços “voam” num instante.

Assim é importante que fique atenta ao início dos descontos e que faça as suas compras assim que conseguir.

5. Estabeleça um orçamento

A última dica, e não menos importante, é a elaboração de um orçamento para as suas compras. É essencial que defina o montante total que pretende despender para não cometer excessos.

Caso não o faça vai ser mais difícil controlar os seus gastos, correndo o risco de desequilibrar as suas finanças.

Assim, nesta Black Friday, deve evitar compras por impulso e comprar com consciência, tendo sempre em conta aquilo de que precisa e aquilo que pode ou não gastar.