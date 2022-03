Com um plano de carreira, está mais apto para entender as etapas necessárias para cumprir cada meta, fazer escolhas mais conscientes, priorizar tarefas e atividades, ter um maior equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, crescer profissionalmente, encarar novos desafios e aproveitar novas oportunidades.

Gerir a própria carreira é essencial e deve ser feito de forma estratégica para alcançar resultados positivos. Assim, para o ajudar neste processo, a Hotmart, - empresa global de tecnologia e líder no mercado de produtos digitais - revela as 4 dicas principais para fazer uma melhor gestão da sua carreira:

1. Ter um objetivo

Para começar, é essencial definir o que se pretende, mesmo que seja um plano a curto ou médio prazo. Com um objetivo definido, é mais fácil dividir as etapas, e acompanhar cada uma delas.

Por exemplo, se o seu objetivo for crescer na carreira, até assumir um cargo de liderança, deve estipular esse objetivo como sendo o principal.

Posteriormente, deve dividi-lo em metas menores, de forma a ir monitorizando o seu progresso e saber exatamente o que precisa de fazer para cumprir o objetivo. Por exemplo, fazer cursos online, gerir projetos, melhorar suas habilidades de comunicação, etc.

2. Aceitar feedbacks

Saber a opinião das pessoas é uma excelente forma de gerir a carreira de forma mais consciente. Por isso, demonstre que tem abertura para receber feedback e, assim, entender melhor seus pontos fracos e fortes.

Ao mostrar que está disponível para críticas construtivas e elogios, tem a oportunidade de usá-los a seu favor e impulsionar a sua carreira.

3. Desenvolver a sua Inteligência Emocional

Os profissionais que querem evoluir na carreira precisam de se focar não só nas suas habilidades técnicas, mas também emocionais e sociais, conhecidas como soft skills.

Por isso, desenvolver a inteligência emocional é parte fundamental do processo de gestão de carreira. Para tal, deve começar por focar-se no autoconhecimento, para depois saber o que precisa para desenvolver a sua inteligência emocional e se tornar um profissional mais adaptável, empático e produtivo.

4. Agarrar novos desafios e propostas

Para crescer profissionalmente, desenvolver novas habilidades e acumular experiência, nada melhor do que agarrar as boas oportunidades que vão aparecendo no caminho, mesmo que inicialmente não estejam nos planos.

Por isso, analise sempre as propostas recebidas para identificar como é que podem contribuir para concretizar as suas metas e, se necessário, reajuste os planos para poder assumir esses novos desafios.

Fazer a gestão de carreira pessoal é um processo contínuo e com enorme potencial para impactar positivamente a sua vida profissional e possibilitar a realização de sonhos e planos.

Na Hotmart há diferentes cursos que o podem ajudar a desenvolver novas habilidades técnicas e emocionais, necessárias para o seu crescimento profissional.