Como idealiza as suas despesas?

A gestão do dinheiro implica conhecermos as nossas prioridades, passo fundamental para adequarmos as nossas despesas ao que consideramos mais importante. É certo que acabamos por desviar-nos destas prioridades, seja porque cedemos a alguma tentação, porque surge algum imprevisto ou simplesmente por distração. É também certo que o dinheiro serve o propósito de garantir a nossa segurança financeira e a qualidade de vida da nossa família.

Assim, por que não definir claramente as suas prioridades e procurar fazer um orçamento teórico? Podemos chamar-lhe o orçamento zero: se pudéssemos começar do zero, como idealizaríamos as nossas despesas mensais? Deixe algum espaço para o sonho, pois as próximas dicas vão ajudá-lo a caminhar nesse sentido.

Dica: Com base no seu rendimento mensal, defina onde gostaria de gastar o seu dinheiro pelas várias categorias, não se esquecendo das categorias que lhe dão mais prazer.

Conheça as suas despesas reais

Depois de sonharmos um pouco, deveremos procurar conhecer com rigor onde gastamos realmente o nosso dinheiro. Sugerimos que faça um levantamento rigoroso das suas despesas durante 1 ou 2 meses e que as categorize da seguinte forma:

Despesas essenciais;

Despesas não essenciais mas obrigatórias;

Despesas de conforto.

O objetivo deste passo consiste em conhecer a sua realidade financeira, passo fundamental para que se possa questionar sobre a razoabilidade de cada despesa. Saber onde gastamos o dinheiro vai ainda permitir-nos perceber se existe espaço para otimizar as despesas e comparar a realidade com aquelas que são as nossas prioridades.

Dica: Defina uma estratégia para transformar o orçamento real no seu orçamento teórico. Nesta estratégia, questione-se sobre as despesas atuais e procure formas de cortar estes custos.

Onde entra a poupança?

Sabia que para poupar tem de considerar a poupança como algo prioritário? Sabia que os problemas financeiros surgem muitas vezes porque não tem um pequeno fundo para emergências? Para otimizar a gestão do seu dinheiro tem de poupar dinheiro e se pensa que é impossível, sugerimos uma estratégia infalível.

Dica: Defina uma transferência automática da sua conta bancária para uma conta poupança à sua escolha. Garanta que o processo é mesmo automático e que o executa perto do dia em que recebe o seu salário. Verá que a lei da inércia irá ser muito útil pois ao começar, com grande probabilidade não irá parar.

Pode reduzir os seus encargos com créditos?

Como sabemos, o crédito é uma ferramenta muito importante na gestão das finanças pessoais. Um bom crédito permite-lhe novas conquistas: permite comprar a sua casa, permite comprar um carro para transportar a família em segurança e com baixo consumo e permite também fazer face a imprevistos que podem envolver despesas mais avultadas.

Sabemos, também, que podemos ter uma gestão menos eficiente dos nossos créditos, seja porque tomamos más decisões ou porque a vida muda e com ela a nossa realidade financeira. Nestas alturas, temos de encontrar estratégias para retomar o rumo e otimizar os nossos créditos.

Dica: O crédito consolidado é uma ferramenta para otimizar os seus encargos com créditos. Ao consolidá-los estará a pedir um novo crédito para liquidar antecipadamente os que tem a correr. Com o crédito consolidado poderá conseguir baixar a taxa de juro média, cortar comissões mensais desnecessárias e/ou reduzir as suas prestações de forma significativa. Podemos mesmo dizer que o crédito consolidado é sinónimo de otimização financeira.

Gerir dinheiro não é uma ciência, mas ser simples não é sinónimo de ser fácil. Na prática, precisamos de seguir algumas estratégias simples e de uma dose reforçada de autocontrolo. Tudo para caminharmos para a nossa liberdade financeira.