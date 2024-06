Perceba se está pronta para perdoar

Antes de perdoar, reflita se, de facto, está preparada para fazê-lo. Caso contrário, arrisca-se a sair ainda mais magoada desta situação.

Saiba que é possível e saudável perdoar o seu parceiro. Porém, é igualmente natural não conseguir fazê-lo, pois uma traição é um golpe muito grande numa relação e pode levar a que se desmorone. Enquanto certas ligações são suficientemente fortes para serem reconstruídas e sobreviverem, outras jamais são recuperadas e a confiança e intimidade do casal são significativamente prejudicadas.

Antes de dar este passo, pense se consegue, efetivamente, seguir em frente e não guardar rancor do seu cônjuge ou se, por outro lado, precisa de tempo a sós e prefere terminar a relação. Pergunte-se se a outra pessoa está mesmo arrependida e que vale a pena pedir ajuda a um profissional em terapia de casal para trabalhar as emoções pelas quais estão ambos a passar.

Após esta reflexão, caso considere que deve dar uma segunda oportunidade ao relacionamento, lembre-se de que é crucial estabelecer limites e reconhecer que a sua prioridade deve ser a sua felicidade e que merece receber o mesmo amor que dá ao outro. Aceite os seus sentimentos de ansiedade, raiva, tristeza, entre outros que possa estar a experienciar, completamente normais, e, principalmente, que passou por uma traição, pela qual não tem culpa. Só assim vai conseguir libertar-se e recuperar verdadeiramente.

Converse com o seu parceiro

Assim que decidir que é o momento de perdoar, o próximo passo é a comunicação. Reserve umas boas horas do seu dia para falar com o seu cônjuge, sem pressas e interrupções. É essencial que esta conversa seja tranquila e madura, pois não vai ser levada a cabo de ânimo leve, uma vez que esta é uma situação muito dolorosa.

Comece a conversa por perceber o que levou o seu parceiro a ser infiel e, por mais difícil que seja ouvir as suas razões, é crucial que o faça. Diga-lhe como se sente e o que sente que será preciso para que volte a confiar, tanto em termos de tempo, espaço, gestos e comportamentos. Em conjunto, analisem o estado da vossa relação e o que devem fazer para recuperar e fortalecer a vossa conexão. É certo que voltar ao normal já não será possível, mas pode chegar-se muito perto da antiga normalidade.

Imponha os seus limites

Estabelecer limites é uma prática que todos devem aplicar nas suas relações, desde logo o início, pois são cruciais para o seu bom funcionamento e para a comunicação do casal. Porém, depois de uma traição, impor algumas regras torna-se especialmente importante para os elementos do relacionamento, principalmente para a pessoa traída.

Defina o que é e não é aceitável e respeitoso para si. Certifique-se de que consegue confiar no seu cônjuge e não sente a necessidade de controlar os seus passos - o que pode ser particularmente difícil ao princípio, mas, com o tempo, vai-se tornando mais fácil. Indique ao seu parceiro de que forma deve demonstrar o seu arrependimento e desejo de melhorar a relação.

Além de comunicação, um relacionamento saudável assenta na confiança e a delineação de limites é um dos caminhos a percorrer para alcançá-la.

Coloque-se em primeiro lugar

Por vezes, somente quando se encontra perante um cenário como este, apercebe-se, realmente, do quão a sua autoestima estava em baixo e como já não se priorizava há muito tempo. Nesse sentido, não há melhor altura como esta para fazê-lo. Aliás, afastar-se um pouco vai fazer com que tenha o seu próprio espaço e tempo individual. Afinal, uma pessoa, antes de se comprometer num relacionamento, já era um indivíduo com os seus próprios passatempos, gostos, amigos e família. Invista exatamente nestes componentes da sua vida e no desenvolvimento pessoal. Pode vir a surpreender-se com as novas descobertas que vai fazer acerca de si e as conclusões a que vai chegar.

Pondere terapia de casal

Uma das melhores formas para superar este desafio é através da ajuda de um especialista. Um profissional vai saber guiá-los e fornecer as ferramentas certas para a reconstrução da sua relação. É fundamental encontrar um terapeuta com que o casal se sinta confortável, caso contrário pode vir a ser contraproducente, por não se sentir à vontade em revelar as suas emoções ou ter vergonha da situação. Contudo, tenha em mente que a terapia de casal é vantajosa apenas quando ambos os parceiros estão dispostos a explorar-se um ao outro e a sua relação. Não se esqueça de procurar apoio emocional também de outras pessoas, como os seus amigos e família. Este não é um processo pelo qual tem de passar a sós.

Uma traição pode parecer um obstáculo demasiado difícil de ultrapassar. Porém, é possível! Ao seguir as sugestões do Felizes.pt, verá como a ligação que existia antigamente entre si e o seu parceiro pode renascer ainda mais forte e inquebrável.