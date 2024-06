Transparência e validação dos sentimentos

Qualquer relação saudável assenta numa comunicação clara e objetiva. Se o seu parceiro expressa os seus sentimentos de forma direta e articula as suas necessidades e expetativas, sem rodeios e jogos, estão num excelente caminho!

Além disso, quando é a sua vez de mostrar o que sente, é essencial que seja ouvida e que as suas emoções sejam validadas e não julgadas.

É muito importante que não se crie ambiguidade na comunicação entre o casal e que ambos cultivem a sua inteligência emocional. Só assim um relacionamento pode ser duradouro, onde cada um se sente confortável para ser a sua versão mais autêntica.

Respeito pelos seus limites

Os limites são cruciais para a saúde mental e o bem-estar de cada elemento do casal. No início, pode parecer difícil estabelecer essas barreiras, mas acredite que só fará bem à sua relação. Se verifica que o seu parceiro respeita os seus limites e facilita este processo, não levantando problemas e questionando as suas decisões, está perante alguém muito especial. Naturalmente, é fundamental que faça o mesmo pela sua alma gémea.

Pelo contrário, caso sinta que os seus limites não estão a ser respeitados, converse com o seu cônjuge. A capacidade de ter conversas difíceis é outra caraterística de um relacionamento resiliente e adote uma postura de escuta ativa, focando-se também no que está a ouvir, não só no que está a dizer. Desta forma, qualquer ponto baixo é ultrapassado.

Atenção às pequenas coisas

Numa relação, a atenção ao detalhe é relevante, pois são as pequenas coisas que fortalecem uma ligação e transformam-na num laço inquebrável. A prática de gestos como oferecer uma flor, enviar uma mensagem durante o dia para perguntar como está a correr o trabalho, trazer o seu bolo preferido de vez em quando, entre outros, é imprescindível para a cultivação de um relacionamento saudável. São estas ações que mostram que o seu parceiro se preocupa consigo e só quer o seu bem.

Há sempre tempo para si

Arranjar tempo para estar consigo, por mais ocupado que o seu parceiro esteja, indica que é uma prioridade na vida dele e que ele está disposto a fazer pequenos desvios na sua rotina só para poder olhar para si e falar consigo nem que seja por mais um minuto.

Inclusão nos planos futuros

Planear o futuro e pensar sobre ele é algo que faz parte do ser humano, nem que seja apenas gostar de saber se os carros vão ser realmente voadores. No entanto, os planos mais importantes são aqueles que incluem os nossos ente-queridos. Se não se encontra nos planos futuros do seu parceiro, tenha em conta que pode não ser a pessoa ideal para si. Depende, naturalmente, do tempo e estado da relação. Caso tenha acabado de iniciar um relacionamento, é normal que ainda não contem um com o outro daqui a dois, cinco ou dez anos, pois ainda estão numa altura de descoberta. Porém, se a sua relação dura já há algum tempo, é de esperar que quando falam sobre o futuro se vejam juntos nele. Além disso, refletir sobre o que virá indica o investimento que está a ser depositado no presente e que qualquer laço negativo preso ao passado está a desvanecer-se.

Celebração dos seus sucessos

Numa relação, as vitórias de um são as vitórias dos dois. Nesse sentido, os seus sucessos devem ser bem recebidos e celebrados pelo seu parceiro e vice-versa, mesmo quando apenas um dos elementos seja o único beneficiado. Não é suposto surgir sentimentos de ciúme perante os triunfos da outra pessoa, pois a felicidade que essas vitórias trazem deve encontrar-se no coração dos dois. Um sinal de um relacionamento equilibrado é precisamente a partilha dessas emoções fortes, que conduzem a uma conexão positiva e saudável.

Partilha dos mesmos valores

Embora não seja um fator obrigatório, é um aspeto que faz uma grande diferença no que toca a um relacionamento funcionar. Partilhar dos mesmos valores e princípios, seja crenças éticas, objetivos de vida ou de como deve ser a dinâmica familiar, é importante para que duas pessoas estejam em concordância e não se levantem conflitos. Porém, como é natural, não somos todos iguais e é quase impossível estar de acordo com tudo o que o seu cônjuge pensa e vice-versa. Sempre que detetar um ponto de discordância, o mais acertado é conversar com o seu parceiro para que cheguem a um consenso. Uma vez que a comunicação começa a fazer parte da vossa rotina, tudo torna-se mais fácil, mesmo tendo valores diferentes.

A sua relação apresenta todas estas green flags? Então, está de parabéns! Não se esqueça de cultivar a prática destes sinais positivos apresentados pelo Felizes.pt, para que no seu relacionamento a única bandeira alçada seja a verde.