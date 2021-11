Aproxima-se um novo ano e com ele novos planos e objetivos para a nossa vida. O Quadro de Visão ou “Vision Board”, é uma ferramenta que nos permite definir e manter o foco nesses objetivos. Não é mais do que um quadro no qual exibimos imagens que representam aquilo que pretendemos ser, ter ou alcançar.

Este quadro permite identificar o nosso foco com clareza, reforçar as nossas afirmações e manter a atenção naquilo que realmente desejamos. Com um ano turbulento quase a chegar ao fim, esta é a altura certa para definir objetivos e direcionar energias para as coisas boas que o novo ano nos vai trazer.

Adelaide Miranda, Life Coach de Alta Performance, partilha três dicas simples para a construção de um Vision Board.

1. Definir Objetivos

O primeiro passo é, definirmos exatamente o que queremos: quem queremos ser, o que queremos ter ou trazer para a nossa vida. Podemos estar a falar de mais sucesso, mais saúde, bens materiais ou até mesmo emoções!

Devemos fazer aquela viagem interior que tanto nos amedronta e perguntar em voz alta: “O que é que eu quero? O que é que eu quero para mim? Qual o meu objetivo? O que me faz vibrar? Onde quero estar nos próximos 5 anos? É importante, essencial e obrigatório definir objetivos.

2. Recolher Imagens

A parte mais divertida na produção do Vision Board é a recolha de imagens. Devemos procurar na internet, em jornais ou revistas, imagens que reflitam os nossos objetivos. A maioria das vezes, não cumprimos os nossos objetivos porque não temos nada definido em concreto.

Por exemplo, queremos um carro novo. Para que a visualização funcione devemos especificar exatamente o tipo de carro. Qual a marca? Qual a cor? Se tivermos uma imagem do carro que queremos ter, será muito mais fácil manter o foco e manifestar essa realidade. Porque estaremos a olhar para ele todos os dias, até podemos imaginar como será tê-lo e conduzi-lo.

Sempre que encontrarmos algo que queremos atingir e/ou obter devemos guardar essa imagem para ajudar na construção do nosso Vision Board. É importante, essencial e obrigatório definir o que queremos até ao último detalhe e recolher imagens que representem esses objetivos.

3. Fazer uma colagem das imagens em ambiente positivo

A produção do Vision Board deve ser feita num ambiente com energia positiva. Por exemplo, acenda uma vela, coloque a sua música favorita como banda sonora de fundo e comece a preparar o quadro. É aconselhável um quadro com um tamanho A3 para servir de suporte para as nossas imagens.

À medida que vamos recortando e colando devemos dizer em voz alta aquilo que cada imagem representa. A construção do quadro de visão é quase como um ritual de agradecimento por tudo aquilo que ainda vamos receber.

A quantidade de imagens no quadro não é importante, o que realmente importa é que cada imagem represente um objetivo que queremos atingir. É importante, essencial e obrigatório fazer a colagem das imagens rodeados de energia positiva.

Uma vez criado o nosso Vision Board, devemos expô-lo num local onde seja uma das primeiras coisas que vemos ao acordar e ao deitar. E como usar o quadro? O quadro não serve apenas de enfeite. Devemos olhar para ele, focarmo-nos em cada uma das imagens e agradecer por termos concretizado os nossos objetivos.

Se possível, essa conversa com os nossos “sonhos” deve acontecer todos os dias ao acordar e ao deitar para que possamos manter o foco e não perdermos de vista as nossas metas.