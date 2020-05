Como é que se sente um orgasmo? Ao que sabemos, não existe um igual ao outro... Mesmo que não exista uma definição única e exata, a ciência encarregou-se de descobrir se existem ou não diferentes tipos de clímax ou, pelo menos, diferentes caminhos para aí se chegar. Alguns estudos diferenciam entre o orgasmo masculino e o feminino e afirmam que, para as mulheres, o clitóris continua a ser o protagonista. Revelamos-lhe os caminhos que nos podem levar a um final feliz. E por mérito próprio!

"As dificuldades em atingir o orgasmo, se estiverem afastadas razões físicas, estão normalmente relacionadas com questões emocionais e psicológicas. Para vivenciar um orgasmo é necessário, entre outras coisas, entrega e motivação. As preocupações do dia a dia, os conflitos não resolvidos com os parceiros ou a simples falta de foco no aqui e agora, podem ser o suficiente para que o prazer não chegue", explicou à revista Saber Viver Cristina Mira Santos, psicóloga, terapeuta e coach sexual.

Quando ter um orgasmo se torna num pensamento quase obsessivo, para a também autora do livro "O melhor sexo do mundo", publicado pela editora A Esfera dos Livros, "as dificuldades mantêm-se, pois a descontração e o relaxamento não estão a contribuir para o que quer que seja que possa estar a ser sentido". "Muitas vezes, a expetativa que a pessoa tem do que é um orgasmo também pode influenciar a vivência do prazer. A mulher, regra geral, está treinada para pensar e fazer muitas coisas ao mesmo tempo e, no que diz respeito ao sexo, o estar presente no aqui e no agora é uma peça fundamental", refere a especialista.

"A noção de merecimento de sentir prazer pode ser outro dos bloqueios para os orgasmos", alerta ainda Cristina Mira Santos. "Sentir que merece sentir prazer e que o prazer não tem conotações pecaminosas é igualmente fundamental", acrescenta a psicóloga, terapeuta e coach sexual. A relação com o corpo é, na grande maioria dos casos, uns dos fatores mais influentes na predisposição para sentir prazer e, por essa razão, é necessário trabalhar e reforçar a autoestima e o amor próprio.

O problema das expetativas e das imagens

Ao pesquisar para o seu livro "Girls & sex: Navigating the complicated new landscape", lançado em 2016, a autora Peggy Orenstein conversou durante três anos com mais de 70 adolescentes entre os 15 e os 20 anos, procurando saber mais sobre as suas atitudes e sobre as suas experiências sexuais. Numa conferência Ted Talk que promoveu em 2017, intitulada "O que as jovens pensam sobre o seu prazer sexual", Peggy Orenstein revelou publicamente ter feito uma descoberta que a surpreendeu.

"Enquanto as jovens se podem sentir com o direito de se envolverem sexualmente, elas não se sentem necessariamente com o direito a ter prazer", confessou. Esta especialista concluiu assim que a cultura pop e a pornografia sexualizam as mulheres jovens, criando uma pressão indevida para olhar e agir de forma sexy. Essas pressões afetam as expetativas sexuais que as raparigas colocam sobre si mesmas, assim como as expetativas que os rapazes e os homens projetam sobre elas.