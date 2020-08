Muitos casais têm hábitos e comportamentos sexuais que, à primeira vista, nada têm de estranhou ou de errado. Lindsey Doe, sexóloga clínica norte-americana, apresentadora do programa "Sexplanations", exibido no canal de vídeos YouTube, afirma, no entanto, que afinal nem sempre assim é. Muitos acabam por se queixar de comichão, de olhos lacrimejantes, do nariz a escorrer e/ou até de urticária, sem relacionar uma coisa e outra.

Nalguns casos, mais graves, chegam a verificar-se episódios de queimaduras vaginais, inchaço, bolhas, aperto no peito, vómitos, diarreia e até, em situações mais extremas, perda de consciência. Num momento de intimidade a dois, uma respiração mais ofegante, um coração a bater de forma mais acelerada ou até uma transpiração ligeiramente acima do normal acabam por ser atribuídos à intensidade do momento.

Os sintomas, comuns a outros problemas, acabam, em muitos casos, por ser menosprezados. A maioria, quando procura depois um especialista, nem sequer os associa diretamente à atividade sexual. Também já se viu nesta situação? Descubra, de seguida, quais são as seis coisas que, segundo Lindsey Doe, o podem tornar alérgico ao sexo. Siga também os conselhos da sexóloga clínica para evitar esta(s) alergia(s).

1. Látex

Apesar de ser um dos materiais mais utilizados no fabrico de preservativos, há muitos que são alérgicos a esta matéria-prima, também presente na composição de muitos brinquedos sexuais. Irritação vaginal, comichão e sensação de ardor são três das consequências mais comuns. Algumas pessoas chegam a ficar com erupções cutâneas. Em caso de dúvida, substitua o preservativo por outro método contracetivo.

Nalguns casos, o problema pode não estar no látex em si, mas noutros dos materiais usados no fabrico dos preservativos, como é o caso da caseína, uma proteína em pó extraída do leite de vaca que os torna menos pegajosos, assim como dos parabenos. As reações nem sempre são imediatas. Além de recorrer a contracetivos sem latex, pode também usar preservativos veganos, produzidos com extrato natural de cardo.

2. Lubrificantes

Tal como os preservativos, muitos lubrificantes contêm ingredientes que causam reações alérgicas. Os sintomas são muito semelhantes aos provocados pelo látex. "Os que anunciam sabores e sensações de frescura ou de aquecimento ou ainda de entorpecimento podem ter muitos aditivos aos quais o organismo vai reagir", alerta Lindsey Doe. "A glicerina é outra das culpadas", acusa a sexóloga norte-americana.

"Pode causar reações alérgicas e tem ainda o poder de se converter em açúcar e instigar [o aparecimento] de infeções fúngicas, com sintomas muito semelhantes aos de uma alergia", refere. A lista de substâncias potencialmente irritantes inclui ainda a benzocaína, um anestésico local de absorção rápida, usada como calmante para dores, que pode ser aplicado na pele ou nas mucosas, assim como a lidocaína e a l-arginina.

3. Traumas anteriores

Relacionamentos amorosos que acabaram mal podem afetar posteriormente a vida sexual da mulher. "Não se trata propriamente de uma alergia, mas anda muito próximo de uma coisa chamada dispareunia [dor durante o ato sexual]", afirma a sexóloga. "Basicamente, é algo psicológico que acaba por gerar uma resposta fisiológica", acrescenta a especialista, que já atendeu mulheres vítimas deste problema.