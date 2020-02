Que tal neste Carnaval surpreender com alguma fantasia erótica? Entre bombeiros, enfermeiros, médicos, soldados ou até diabinhos, são muitas as opções disponíveis no mercado. E, para complementar estas fantasias, pode sempre escolher alguns acessórios, como chicotes, chibatas, palmatórias, mordaças, vendas ou máscaras, entre tantos outros.

Porém, Irina Marques, especialista em Sexologia Educacional, alerta que "quando se pretende explorar estas festas alternativas, convém antes dialogar com o parceiro ou parceira. Ter uma relação estável e estar de comum acordo sobre o que pode acontecer é essencial antes de se aventurar nestes ambientes".

Confira 5 dicas de como ter um Carnaval inesquecível com a sua cara metade:

1. Faça planos a dois

O diálogo é essencial… Planeie, com antecedência, juntamente com o seu/sua parceiro/a, o que vão fazer neste Carnaval. De acordo com a vontade de ambos, decida-se por festas com amigos ou desconhecidos ou, em alternativa, por momentos a dois. E lembre-se… Nunca opte por situações que possam ser desconfortáveis ao outro.

2. Programe algo diferente

Aposte na novidade, em algo que nunca fizeram. Pode aproveitar a folia para escolher uma fantasia e alguns acessórios mais atrevidos. Entre na personagem e deixe o outro ou os outros cheios de desejo.