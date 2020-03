As necessidades da sociedade em geral na área da demência são grandes e, em particular, no Concelho da Amadora. O Diagnóstico Social de 2017 refere o envelhecimento populacional como sendo uma das características demográficas mais marcantes do território: em 2016, 23% do total da população tinha mais do que 65 anos.

A pirâmide etária revela que este envelhecimento se tem mantido ao longo dos anos, sendo que o índice de envelhecimento apontava para a existência de 148 idosos para cada 100 jovens com menos de 15 anos. Há um aumento do índice de longevidade em 7%. Assim, por cada 100 indivíduos acima dos 65 anos, cerca de 46 tinha mais de 75 anos.

Nas sessões de focus group realizadas em todas as comissões sociais de freguesia, o envelhecimento populacional foi um dos assuntos mais debatidos, bem como a ausência de equipamentos preparados para responderem a pessoas com demência.

As respostas típicas existentes demonstram-se manifestamente insuficientes. Os Serviços de Apoio Domiciliário (SAD) e Centros de Dia surgem como a única alternativa para a permanência do idoso na comunidade e nas suas residências - (Ageing in place).

É urgente alargar horários das respostas existentes, bem como a sua capacidade e qualidade de resposta e capacitar as equipas de cuidadores formais para que respondam de forma adequada a uma Intervenção centrada na Pessoa com demência.

créditos: AFID Diferença

“Capacitar para Cuidar”

Sendo um dos eixos do Plano Estratégico para o Envelhecimento Sustentável da Amadora aumentar a capacidade e qualidade das respostas sociais existentes para acolher situações de demência das pessoas idosas, e tendo a Fundação Afid Diferença uma Unidade de Neuro Estimulação (UNE) para pessoas com demência, resposta diferenciada nesta área, a Instituição e a Câmara Municipal da Amadora apresentaram um Projeto à medida “Envelhecer na Comunidade”, que é promovido pela Fundação Calouste Gulbenkian.

O Projeto aprovado denominado “Capacitar para Cuidar” tem como principal objetivo dotar os recursos humanos dos Centros de Dia e Serviços de Apoio Domiciliário da Amadora das competências necessárias para contribuírem para a qualidade de vida dos idosos com demência integrados nestas respostas sociais, através de formação e consultoria aos recursos humanos das Instituições (IPSS´S) da edilidade com respostas sociais centro de dia e serviço de apoio domiciliário.

O plano de formação, num primeiro momento, contém diversos temas, tais como a tipificação das demências, o diagnóstico de demências, o Modelo de intervenção centrado na pessoa com demência, estimulação cognitiva e sensorial, tipologias de atividades, cuidados pessoais e de saúde, alimentação, aspetos jurídicos do processo de envelhecimento (focado nos processos demenciais), relação interpares e apoio ao cuidador informal da pessoa com demência, entre outros.

Um segundo momento do projeto consiste em consultoria, pretendendo responder a uma necessidade de aplicação prática dos conhecimentos, garantindo assim a ponte entre as aprendizagens teóricas com a realidade de cada resposta. Serão também adquiridos e construídos Kits e materiais de estimulação cognitiva e sensorial para cada Instituição.

Por fim, será realizado um seminário de encerramento para que sejam disseminadas as experiências desenvolvidas no âmbito do projeto, bem como para potenciar a discussão pública sobre o envelhecimento na comunidade de pessoas com demência, apresentando publicamente o trabalho desenvolvido e os resultados alcançados.

Pretende-se, igualmente, envolver especialistas na temática, potenciando a discussão sobre a situação dos idosos com demência no espaço urbano e estratégias de garantia da sua dignidade e qualidade de vida, na sua casa.

Texto: Diana Correia, Diretora Técnica da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) do Edifício Geração da Fundação AFID Diferença