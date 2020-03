A surdez é comum?

A perda auditiva é uma deficiência global, estimando-se afectar cerca de meio bilhão de pessoas, quase 8% da população mundial. Um a dois bebés por cada mil nascimentos tem uma surdez de grau severo a profundo, duplicando ou triplicando este valor quando se considera uma perda de audição mais leve. Nos EUA, a perda auditiva infantil permanente é detectada em 1,1 em cada 1.000 recém-nascidos examinados. Esta deficiência é ligeiramente mais comum no sexo masculino, com uma relação de 1,24:1. Em idade escolar a surdez moderada a grave surge em 3 por cada 1.000 crianças.Os adolescentes são um grupo de risco de exposição excessiva ao ruído. Em Portugal as estatísticas apontam para cerca de 150 mil pessoas com deficiência auditiva.

Que causas desencadeiam a surdez?

Há várias causas na origem da surdez infantil, sendo os fatores hereditários os mais frequentes (50%). Podem surgir por alterações durante a gravidez (malformações congénitas, infecções intra-uterinas ou consumos pela mãe), complicações ocorridas durante o parto ou ocorrerem durante a vida das crianças (excesso de cerúmen, presença de líquido no ouvido médio, infecções virais ou bacterianas, traumatismos cranianos, corpos estranhos no canal auditivo, uso de fármacos que causam toxicidade no ouvido, exposição prolongada a ruídos de elevada intensidade).

Quando devemos suspeitar se uma criança tem perda auditiva?

Existem vários sinais que nos devem alertar, uns relacionados com o comportamento da criança, outros referentes ao tipo de linguagem que a criança apresenta. Alguns exemplos são:

- bebé que reage ao tacto mas não aos sons, em que a voz da mãe não é suficiente para o tranquilizar quando chora;

- palrar de forma diferente, sem variabilidade de sons, ou parar de palrar;

- reacção inconsistente aos sons, descrito pelos pais como “uns dias parece ouvir melhor que noutros”;

- susceptibilidade anormal ao ruído;

- criança que está calada e quieta em alturas não habituais;

- criança com linguagem mal organizada, que em idade escolar é referenciada como desatenta, preguiçosa, que adormece facilmente durante o dia, reflectindo-se habitualmente num baixo rendimento escolar.

O que fazer perante a suspeita de défice auditivo?

Deve ser feita uma avaliação multidisciplinar, envolvendo vários especialistas, de modo a se programar o plano mais adequado para a criança, de acordo com as suas características individuais, tipo e grau de surdez. As causas reversíveis devem ser tratadas. Se a perda auditiva é irreversível, o aparelho auditivo ou até mesmo o implante coclear podem estar indicados, em conjunto com uma intervenção adequada à criança e família, para que haja um adequado desenvolvimento da linguagem. O uso da língua gestual, sistemas de comunicação através de símbolos e recurso às novas tecnologias, são meios alternativos para a promoção da comunicação entre os surdos/mudos e os outros, dificultada pela perturbação da fala, assim como a inclusão social.

As explicações são da médica Sandra Afonso, pediatra no Centro da Criança e do Adolescente do Hospital CUF Descobertas.