Chegou a hora de aproveitar as melhores promoções desta primavera*. As Farmácias Portuguesas acabam de lançar uma campanha com dezenas de descontos exclusivos em vários produtos, que atuam desde a pele até ao interior do organismo.

Use o Cartão Saúda e ganhe descontos Para usufruir dos preços especiais e poupar em cada compra, basta aderir ao Cartão Saúda - o cartão das Farmácias Portuguesas que traz inúmeros benefícios. A adesão pode ser feita através do site de forma simples. Por cada 1 euro gasto, recebe 1 ponto, que pode depois, gastar em produtos.

Como na primavera é altura de proteger o sistema imunitário para prevenir as alergias típicas desta estação, apresentamos-lhe em baixo algumas sugestões nesse sentido. E, claro, com a pele cada vez mais exposta ao sol, também é altura de reforçar os cuidados com o maior órgão do corpo humano. Por outro lado, sabemos que as alterações do ciclo do sono são normais nesta altura do ano, por isso elencamos alguns produtos - alguns bem divertidos - para obter noites de sono mais reparadoras.

Por serem um local com uma oferta muito variada, as Farmácias Portuguesas são um dos melhores locais para escolher o que procura quando se fala de produtos de beleza, saúde e bem-estar. Para além disso, os seus colaboradores possuem uma vasta experiência no aconselhamento junto do consumidor.

Procure nas Farmácias Portuguesas o melhor aconselhamento profissional para cumprir os seus objetivos em 2023 - ao mesmo tempo que poupa com o Cartão Saúda. Esta campanha promocional termina a 30 de abril.

Veja estas sugestões a não perder

Drenaslim

O Drenaslim é um suplemento alimentar à base de plantas com efeito drenante, que contribui para a perda de peso.

Tem uma ação antioxidante e depurativa hepática que ajuda a controlar a retenção de líquidos e a queimar massa gorda.

Aqui pode beneficiar de um desconto de 7 euros através do Cartão Saúda.

Colagénius

O Colagénius é um suplemento alimentar que melhora a qualidade e o aspeto da pele, cabelo e unhas, prevenindo os sinais de envelhecimento. Destina-se essencialmente a mulheres a partir dos 30 anos que procuram realçar e proteger a sua beleza natural.

É um excelente aliado com ação antioxidante para proteger a pele dos efeitos dos radicais livres, responsáveis por acelerar o processo de envelhecimento, levando ao aparecimento precoce de linhas de expressão, rugas e manchas.

Aqui pode beneficiar de um desconto de 5 euros através do Cartão Saúda.

Neutrogena Retinol Boost

O Neutrogena Retinol Boost é um creme hidratante eficaz no combate aos sinais visíveis de envelhecimento da pele, rugas, falta de firmeza e de luminosidade, secura e manchas.

Contém Retinol Puro, uma forma eficaz de vitamina A, cientificamente comprovada por dermatologistas, que aumenta a produção de colagénio e estimula a renovação celular da superfície da pele, para um aspeto saudável.

Aqui pode beneficiar de um desconto de 7 euros através do Cartão Saúda.

Ever-Fit

Precisa de vitaminas? O Ever-Fit é um suplemento alimentar com antioxidantes essenciais, vitaminas, minerais e coenzima Q10 que protege o organismo contra as agressões diárias.

Contribui para o equilíbrio natural do organismo, devolvendo-lhe o seu bem-estar e diminuindo o impacto dos fatores de risco associados a um estilo de vida desequilibrado.

Aqui pode beneficiar de um desconto de 3 euros através do Cartão Saúda.

Lifergy

Se procura um suplemente alimentar ajustado à sua idade, então Lifergy é uma boa opção. É uma gama de suplementos alimentares para diferentes necessidades, em forma de goma, para uma toma mais prática, funcional e saborosa, mantendo a eficácia de um comprimido.

É ou não é uma sugestão divertida? Ainda por cima ajuda a manter a saúde.

Aqui pode beneficiar de um desconto de 2 euros através do Cartão Saúda.

Arkorelax

O stress do dia a dia aumenta os níveis de ansiedade e cansaço. Arkorelax é um suplemento alimentar que ajuda de forma natural a manter a calma durante os períodos de maior stress, respeitando o equilíbrio natural do corpo.

Contém plantas adaptogénicas que permitem aumentar a resistência do organismo ao stress passageiro. Contribuem ainda para o seu bem-estar emocional e para um melhor desempenho físico e intelectual.

Aqui pode beneficiar de um desconto de 2 euros através do Cartão Saúda.

Arkosono

Com a mudança da hora e de estação é natural que as noites se tornem um pouco mais atribuladas. Mas não devemos descurar nunca a necessidade de ter um sono reparador, uma vez que este é essencial para o funcionamento saudável do organismo.

Arkosono atua através dos princípios da cronobiologia. Através da tecnologia de comprimido com dupla camada, a sua dose de melatonina e de plantas é libertada ao longo de toda a noite (ação contínua por 8 horas).

Aqui pode beneficiar de um desconto de 2 euros através do Cartão Saúda.

Dorminatur Gummies

Existem ainda outras opções se procura noites mais tranquilas. Dorminatur Gummies é um produto inovador em formato de goma para favorecer o sono reparador, tanto no início como durante toda a noite, sendo especialmente recomendado para trabalhadores por turnos ou idosos. É ainda um aliado potente se estiver a passar pelos efeitos do jet lag ou de um período pós-férias.

Trata-se de um suplemento alimentar com Melatonina e Vitamina B6 que ajuda a regular os ciclos de sono em deliciosos doces de goma com sabor de frutas.

Aqui pode beneficiar de um desconto de 2 euros através do Cartão Saúda.

Centrum Imuno C

Centrum Imuno C é uma ajuda extra para recarregar o sistema imunitário, combinando doses elevadas de Vitamina C e Vitamina D, que contribuem para o normal funcionamento do organismo.

Contém também magnésio, vitaminas do complexo B e cálcio que ajudam na produção de energia, bem como ácido fólico e zinco, um antioxidante essencial na proteção das células face aos danos oxidativos.

Aqui pode beneficiar de um desconto de 3 euros através do Cartão Saúda.