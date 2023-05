As Farmácias Portuguesas acabam de lançar uma campanha com dezenas de descontos exclusivos em vários produtos essenciais de pele, corpo e reforço do sistema imunitário que proporcionam um bem-estar e equilíbrio importantes para preparar a chegada do verão.

Use o Cartão Saúda e ganhe descontos Para usufruir dos preços especiais e poupar em cada compra, basta aderir ao Cartão Saúda - o cartão das Farmácias Portuguesas que traz inúmeros benefícios. A adesão pode ser feita através do site de forma simples. Por cada 1 euro gasto, recebe 1 ponto, que pode depois, gastar em produtos.

Por serem um local com uma oferta muito variada, as Farmácias Portuguesas são um dos melhores locais para escolher o que procura quando se fala de produtos de beleza, saúde e bem-estar. Para além disso, os seus colaboradores possuem uma vasta experiência no aconselhamento junto do consumidor.

Procure nas Farmácias Portuguesas o melhor aconselhamento profissional ao mesmo tempo que poupa com o Cartão Saúda. Esta campanha promocional termina a 30 de junho.

Veja estas sugestões a não perder

BABÉ SUPER FLUID

O Babé Super Fluid Fotoprotetor FPS 50 é um protetor solar de rosto, indicado para todos os tipos de pele, incluindo peles sensíveis.

Este produto para uso diário protege a pele do fotoenvelhecimento. Possui uma ação hidratante graças ao ácido hialurónico, e ação antipoluição, antioxidante e protetora do ADN através da carnosina. Contém proteção de amplo espectro contra a radiação UVB-UVA, IR-A e luz azul. Está disponível com e sem cor.

Aqui pode beneficiar de um desconto de 4 euros através do Cartão Saúda.

CETAPHIL

Cetaphil Creme Hidratante é ideal para a pele extremamente seca e sensível. É de rápida absorção e ajuda a manter a barreira protetora natural da pele.

É um produto essencial para uma hidratação intensa e duradoura da pele do rosto e corpo. Está indicado para os cuidados diários da pele sensível.

Aqui pode beneficiar de um desconto de 2 euros através do Cartão Saúda.

CENTRUM

Os multivitamínicos da Centrum são imprescindíveis para o normal funcionamento do organismo, uma vez que ajudam a manter os níveis de vitaminas e outros nutrientes no corpo.

São formulados para satisfazer as necessidades de saúde diárias e para manter o corpo a funcionar no seu melhor.

Aqui pode beneficiar de um desconto de 3 euros através do Cartão Saúda.

COLAGÉNIUS Beauty Vegan

O Colagénius Beauty Vegan é um suplemento alimento que atua nos primeiros sinais de envelhecimento como as rugas finas e a perda de firmeza. Contribui para a manutenção de cabelo e unhas normais e para a proteção das células contra as oxidações indesejáveis.

É um excelente aliado para na eliminação das toxinas da pele reduzindo a intensidade das manchas originadas pela exposição solar, ajudando assim a melhorar o aspeto da pele.

Aqui pode beneficiar de um desconto de 5 euros através do Cartão Saúda.

COLAGÉNIUS Beauty Ácido Hialurónico

O Colagénius Beauty Ácido Hialurónico é um suplemento alimentar em saquetas que melhora a hidratação, atenua as rugas e aumenta a elasticidade natural da pele. Favorece a firmeza cutânea natural, reduzindo as linhas de expressão. Este produto promove e melhora a capacidade de retenção de água pela pele, ao mesmo tempo que diminui a secura e o desconforto associado. É ideal para todos os tipos de pele.

Aqui pode beneficiar de um desconto de 5 euros através do Cartão Saúda.

DEPURALINA

A Depuralina é uma marca de referência no mercado da perda de peso, sendo que os seus produtos são constituídos por ingredientes naturais e eficazes.

Tratam-se de suplementos alimentares que proporcionam uma ampla gama de soluções para satisfazer diferentes necessidades e promover o bem-estar e saúde do corpo. Contribuem para a perda de peso, com ação antioxidante e depurativa hepática, que ajuda a controlar a retenção de líquidos e a queimar massa gorda.

Aqui pode beneficiar de um desconto de 8,5 euros através do Cartão Saúda.

BÊLISINA

A Bêlisina é uma marca de suplementos alimentares compostos por nutrientes e vitaminas que contribuem para o normal funcionamento do cérebro e do sistema nervoso, favorecendo o metabolismo produtor de energia e consequente redução da sensação de cansaço e fadiga.

Bêlisina tem na sua constituição vitaminas do complexo B e Lisina.

Aqui pode beneficiar de um desconto de 4 euros através do Cartão Saúda.

VOLTANATURA

VoltaNatura é um gel de massagem orgânico e certificado, à base de Aloé, que utiliza o poder concentrado de seis plantas naturais e extratos de plantas testados e comprovados – Aloé Vera, Arnica, Menta, Gaultéria, Castanha-da-Índia e Centella Asiática – para aplicação diária direcionada para músculos tensos e cansados.

Se sentir tensão nas costas, ombros, pescoço ou qualquer outra área muscular, o gel VoltaNatura pode ajudar graças à sua aplicação localizada para uma sensação de alívio através da massagem.

Aqui pode beneficiar de um desconto de 2 euros através do Cartão Saúda.

