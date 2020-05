A anemia é uma condição que pode pôr em risco a vida e estima-se que em Portugal um em cada cinco adultos sofra desta doença. Infelizmente, ocorre com muita frequência a pessoas com Doença Inflamatória do Intestino (DII).

No novo episódio de Dar a Volta à DII conversámos com Catarina Fidalgo, médica gastroenterologista, que explicou que a anemia "é desde logo uma condição que pode pôr em risco a vida". De acordo com a médica, a anemia "tem um impacto marcado na qualidade de vida do doente" e por isso é necessário olhar para a doença "com toda a atenção". As recomendações dizem que devemos "proactivamente pesquisar a anemia e despistá-la através de análises pelo menos uma vez por ano". Salientar ainda que a anemia não está sempre associada apenas à deficiência de ferro, pode estar também ligada à carência de vitamina B12 e de ácido fólico.