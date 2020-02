O número de casos de Doenças Inflamatórias do Intestino (DII) não para de subir, principalmente em idades mais jovens. Estas doenças não são, regra geral, difíceis de diagnosticar. Foi com o médico Luís Correia, Presidente do GEDII, que estivemos à conversa no novo episódio de “Dar a Volta à DII”.

Neste e nos próximos vídeos vamos dar foco à Anemia uma vez que esta pode ser uma forma de apresentação da DII. O "cansaço, a fadiga, a dificuldade em realizar bem o dia-a-dia" são sinais a não perder de vista, lembra o médico. É habitual associarmos estes sintomas a um estado de stress, mas há que ter em atenção alguma palidez e emagrecimento, por exemplo. As DII podem ter manifestações extraintestinais e muitas vezes o primeiro diagnóstico pode não ser o acertado. De acordo com o médico gastroenterologista, "desde que o doente seja identificado como tendo uma doença sistémica é uma questão de tempo até que o diagnóstico seja feito". O importante, em suma, é não desvalorizar os sintomas. Veja o vídeo: