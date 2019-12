Existem exames a que uma pessoa com Doença Inflamatória do Intestino não pode escapar. Mas quais? E com que regularidade? Explicamos tudo em mais um episódio de "Dar a Volta à DII", desta vez com a ajuda da médica gastrenterologista Liliana Carvalho.

Além de análises sanguíneas e análises de fezes, são muitas vezes pedidos TACs e ressonâncias magnéticas. Os exames endoscópicos, aqueles que causam habitualmente mais ansiedade, são também essenciais e devem ser bem preparados. A alimentação nos dias anteriores a uma colonoscopia também é tópico incontornável e abordado nesta entrevista. Vale a pena anotar todos os conselhos. Newsletter Receba o melhor do SAPO Lifestyle diariamente no seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.