Os pés são a base do nosso corpo e quando sofrem qualquer problema, a nossa sustentação é afetada. O resultado reflete-se em dores nos pés, tornozelos, joelhos, ancas, coluna e pescoço, incluindo o stress causado pelo desconforto.

Além disso é normal que os pés ao final do dia fiquem inchados, por esse motivo deve ter isso em consideração quando compra sapatos novos e desta forma evitar efeitos colaterais indesejados. Se for necessário, prefira levar um número maior.

Problemas provocados pelo uso de sapatos apertados:

Dores

O primeiro sinal de que os sapatos estão apertados é o surgimento de dores. Seja porque pressionam e desgastam a pele causando ferimentos, seja pela pressão nos dedos dos pés, pois não há espaço suficiente para se moverem livremente. Esse é um alerta de que aqueles sapatos não têm o tamanho necessário para suportar os seus pés com conforto, especialmente na parte frontal do pé.

Bolhas

As bolhas são um mecanismo de defesa do corpo, pois o líquido sob a pele ferida ajuda a evitar infeções. Esse é um sinal de aviso muito importante, que mostra como aquele sapato não está apropriado para o tamanho ou formato dos seus pés.

Calos

Há pessoas que ignoram o alerta das bolhas, fazem um curativo e continuam a usar sapatos apertados. O corpo, então, cria outra forma de adaptação, nomeadamente os calos, que são um espessamento da pele em resposta à pressão ou fricção repetida dentro do sapato.

Esta reação de autoproteção, incomoda e dói bastante, além de comprometer a estética dos pés.

Unhas encravadas

Sapatos apertados que contraem os dedos dos pés e especialmente de bico fino podem provocar unhas encravadas. Esta situação ocorre quando os cantos das unhas crescem para dentro da pele (onicocriptose) e geralmente afetam o dedo grande do pé. As unhas encravadas provocam muita dor, inchaço e até infeções.

Joanetes

Apesar dos joanetes serem em muitos casos hereditários, as pessoas não nascem com a doença, mas sim com a predisposição a desenvolvê-la.

O uso constante de sapatos inadequados e apertados, faz com que os ossos dos pés comecem a ficar deformados. Entre as deformações mais conhecidas estão os joanetes (hallux valgus), que além de provocarem muitas dores, são inestéticos e são mais frequente nas mulheres do que nos homens.

O único tratamento definitivo para os tratar é a cirurgia para correção da postura dos ossos.

Problemas nos joelhos e coluna

Quando os sapatos comprimem os pés e provocam dor, a tendência é alterar a postura para concentrar o peso do corpo em áreas menos doloridas. Essa alteração postural costuma causar problemas nos joelhos, ancas e coluna, mas também podem atingir outras partes do corpo.

Úlceras em pés diabéticos

O uso de sapatos apertados são uma das principais causas do aparecimento de úlceras nos pés de pacientes diabéticos. As úlceras são feridas abertas ou feridas que podem formar-se quando os sapatos fazem constantemente fricção com os pés. Cerca de 85% das amputações relacionadas com o pé diabético são precedidas por úlceras nos pés. Essas úlceras podem ser evitadas com o uso de sapatos adequados.

É importante escolher um tipo de sapato com o qual se sinta confortável e que seja adequado para a saúde dos seus pés.

Tenha em atenção que o sapato deve adaptar-se à forma e dimensão dos seus pés e não os pés adaptarem-se à forma e dimensão dos sapatos.

Os sapatos certos proporcionarão um bom suporte, darão espaço suficiente aos seus pés e dedos e se ajustarão confortavelmente. Quanto mais confortável se sentir, menor será a possibilidade de desenvolver problemas nos pés.

Um artigo de Franz Walter Boensch, Médico-Cirurgião e especialista em Cirurgia do Pé da Clínica Paincare.