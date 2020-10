Além disso, o ozono está associado a uma diminuição da sensibilidade dentária no pós-branqueamento, uma vez que permite prolongar o efeito da dessensibilização realizada através de agentes próprios que melhoram o efeito da hipersensibilidade dentinária.

Como o ozono ajuda na cicatrização após a extração dentária?

O ozono tem a capacidade de acelerar a cicatrização, uma vez que estimula a taxa de cicatrização fisiológica, bem como de controlar as infecções oportunistas. Também reduz o tempo de cicatrização após a extração, formando uma membrana sobre o alvéolo e protegendo-o de quaisquer agressões.

Adicionalmente, o ozono pode ser usado com sucesso para tratar deficiências na cicatrização de feridas após tratamento com radioterapia.

Qual a relação do ozono e as próteses?

A placa bacteriana que se acumula nas próteses é composta por vários microrganismos, sendo o seu controlo essencial para a prevenção da estomatite dentária. Isso pode ser controlado pela aplicação tópica de óleo ozonizado sobre a superfície da gengiva e da mucosa e sobre a superfície da prótese. A ação desinfetante do ozono também é usada para limpar próteses.

Como o​ ozono melhora na aplicação de os implantes dentários?

Quando a terapia com ozono é usada em implantes, consegue-se observar melhorias na prevenção da infecção e o aumento da regeneração óssea.

Como pode o ozono melhorar a visita das crianças ao dentista?

A maioria das crianças revela medo e ansiedade em relação ao tratamento dentário. Estudos relatam que o nível de ansiedade após o tratamento diminui quando é feita a aplicação de ozono antes da consulta.

Além disso, a utilização da técnica de ozono no tratamento das lesões de cárie dentária, esteriliza as lesões dentárias e permite a remineralização do dente quando combinada com uma abordagem de terapia tradicional.

A ozonoterapia como uma terapia adicional e minimamente invasiva é uma modalidade de tratamento biológica com inúmeros benefícios para o paciente, estando associada à medicina dentária como complemento a vários tratamentos combinados.

Um artigo do médico dentista Hugo Madeira.