A obesidade é uma patologia que, de acordo com os dados do Inquérito Nacional de Saúde de 2019, afeta cerca de 16,9% dos portugueses e cerca de 60% tem excesso de peso (obesidade e pré obesidade). Esta é uma realidade que se encontra em crescimento e, cada vez mais, são necessárias soluções para dar resposta ao impacto que a obesidade pode ter, tanto a nível físico, psicológico como social. A solução deveria abranger também um cenário que melhore a insegurança associada à perda de peso, uma vez que após uma cirurgia bariátrica é normal que o paciente desenvolva as conhecidas “peles”, estrias e flacidez, que muitas vezes impedem que exista a recuperação da autoestima do paciente por completo e fazem com que este continue a ter vergonha do seu corpo mesmo depois de uma perda de peso significativa.

A cirurgia plástica veio dar uma resposta eficaz, não só na correção da cirurgia pós-bariátrica em casos mais graves, mas também em doentes que sofrerem grandes oscilações de peso, seja por reeducação alimentar, correção de hábitos alimentares ou aumento do exercício. Ao permitir uma total remodelação do corpo, a cirurgia plástica consegue intervir em várias zonas como o abdómen, braços, mama, coxas e glúteos, retirando o excesso de gordura e removendo o excesso de pele de forma a devolver a autoestima, outrora perdida.

Tem sido surpreendente a evolução e inovação dos tratamentos neste área e existem atualmente vários procedimentos disponíveis que são realizados e adaptados na Up Clinic, de acordo com a área do corpo em que se quer intervir e, também, utilizando tecnologia de ponta, como é o caso de equipamentos de última geração como o Vaser, Bodytite e Micro aire que provocam a retração da pele das zonas que sofrem lipoescultura combatendo a flacidez, permitindo resultados mais harmoniosos e benéficos para o doente.

Existe uma multiplicidade de cirurgias que podem ser realizadas e que atuam em diferentes partes do corpo, de acordo com a necessidade do paciente e dos seus objetivos, sendo por isso feita uma avaliação caso a caso. Podem destacar-se duas cirurgias:

Remodelação de abdómen, coxas, nádegas e costas - Body lift – O Body lift uma é uma cirurgia destinada a corrigir excessos de flacidez da região abdominal, costas, nádegas e coxas. É um procedimento muito relacionado, mas não exclusivo para pessoas que perderam muito peso. Se a este procedimento adicionarmos uma lipoescultura circunferencial, designamos por Lipo Body lift. Esta é uma intervenção com a duração de 3h a 5h horas e que leva a um período de internamento de apenas 1 dias, com uma recuperação de 3 a 4 semanas.

Remodelação de abdomén (costas no caso de ser circunferencial) – Lipoabdominoplastia – A Lipoabdominoplastia é das cirurgias de remodelação corporal mais eficazes, pois vem juntar a lipoaspiração da barriga à abdominoplastia clássica que apenas permitia a remoção da pele em excesso, bem como as estrias e a correcção da flacidez dos músculos. Com a introdução da lipoadominoplastia, realiza-se a lipoaspiração da barriga ao mesmo tempo que a abdominoplastia, permitindo obter resultados totalmente diferentes no seu contorno. Por ser um procedimento complexo e que requer técnica e perícia, esta técnica é realizada com base na sigla S.A.F.E – Separation, Aspiration e Fat Equalizer. Esta permite um resultado mais homogéneo possível, mais perfeito e com o menor número de irregularidades. Uma das principais vantagens associadas é o tempo de internamento de apenas 1 dia, sendo poucas as pessoas que permanecem internadas por mais tempo. Referindo que a cirurgia tem a duração de 3 a 5 horas e oferece um período de recuperação entre 2 a 3 semanas, que é feita através de drenagem linfática manual, ultrassons carboxiterapia ou lasers, dependendo das características do doente. Um cenário que implica um menor tempo de ambulatório e uma recuperação mais rápida à vida ativa contrariando o impacto social e económico associado à abstinência laboral.

A cirurgia plástica apresenta-se assim como uma forma de reconstrução eficaz da autoestima, contribuindo para uma melhor relação dos pacientes com o seu corpo e, melhorando assim a sua saúde mental. Ao trabalhar com uma equipa multidisciplinar que engloba não só o cirurgião bariátrico e o cirurgião plástico, mas também nutricionistas, smart aging, fisioterapia dermato-funcional e o acompanhamento de um personal trainer é possível devolver a qualidade de vida e a confiança a todos os doentes.

Um artigo do médico Tiago Baptista Fernandes, cirurgião plástico e fundador da Up Clinic.