Com o aproximar do verão, passamos mais tempo na rua a aproveitar os dias de sol com os nossos familiares, amigos e patudos. Mas será que está suficientemente protegido para estes próximos dias?

Está na hora de se equipar com os melhores produtos do mercado para enfrentar com o máximo de conforto e bem-estar estas semanas de muita diversão e boa disposição.

A pensar nisso, as Farmácias Portuguesas acabam de lançar uma campanha com descontos exclusivos em vários produtos, que atuam de várias formas na proteção da sua saúde, mas também da saúde dos patudos lá de casa.

Dê uma vista de olhos nas nossas sugestões e lembre-se sempre que mais vale prevenir do que remediar.

O protetor solar é aquele must-have desta estação e também da próxima. Certifique-se de que escolhe um produto adequado à sua pele. A Leti AT4 tem uma gama que abrange vários fotótipos e que são ideais, sobretudo, para a pele atópica.

Aproveite o desconto até 4€ com o Cartão Saúda.

O Depuralina Bombastick ajuda a eliminar gorduras localizadas e a afinar a silhueta, remodelando a forma corporal e atenuando a anca, cintura e coxas. É composto por um complexo de plantas clinicamente testado que contribui para a perda de peso.

Aproveite o desconto até 12€ com o Cartão Saúda.

Tem pés secos, gretados e com calosidades? A gama Akileine para pés secos oferece as soluções mais eficazes. Os seus vários produtos são a resposta certa para uma hidratação e nutrição profunda e para prevenir e eliminar as calosidades. O seu pé fica suave, hidratado e liso, aliviando a sensação de secura desde a primeira aplicação.

Aproveite o desconto até 3€ com o Cartão Saúda.

Verão significa mais tempo na rua e isso pode ter as suas consequências menos positivas. Picadas de insetos e pequenos cortes e feridas são consequências comuns. Proteja-se e equipe a sua casa e família de alguns produtos que podem ser bastante úteis, como o Spray para Feridas e os pensos-rápidos Aqua Protect da Hansaplast.

Aproveite o desconto até 1,5€ com o Cartão Saúda.

Aproveite o desconto até 2,5€ com o Cartão Saúda.

Esta altura do ano também é muito propícia a umas visitas menos desejadas chamadas piolhos e lêndeas. Mas tudo tem solução. O Spray Hedrin protege de (re)infestações e ajuda a repelir os piolhos e lêndeas.

Reforce a saúde dos seus patudos e aposte nos suplementos Patta, para cães e gatos, que contêm fórmulas perfeitas de ingredientes que atuam nas principais necessidades dos nossos melhores amigos. Pense também em adquirir o Patta Spray Dermoprotetor, indicado para utilizar nas feridas do animal. Com extratos de plantas, entre os quais o Aloé Vera, é um calmante natural e cicatrizante que pode ser muito útil para desinfetar e ajudar a cicatrizar pequenas feridas, ao mesmo tempo que hidrata a pele.

Aproveite o desconto até 2€ com o Cartão Saúda.

