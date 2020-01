Apesar da TC ser precisa na avaliação de uma suspeita de apendicite na população pediátrica, a ecografia tem quase a mesma capacidade, se realizada por profissionais experientes. A apendicite pode ser diagnosticada com base no exame objetivo do doente. Nos casos em que é necessário recorrer à Imagiologia, a ecografia (incluindo ecografias seriadas) é a modalidade inicial de eleição na criança. Se os resultados forem inconclusivos, podem então ser complementados com uma TC. Esta forma de atuação diminui os potenciais riscos da radiação e tem uma excelente acuidade, com sensibilidade e especificidade na ordem dos 94%.

Uma recomendação de:

Colégio da Especialidade de Cirurgia Pediátrica da Ordem dos Médicos