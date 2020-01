O meu nome é Luisa, tenho 49 anos, sou casada, tenho dois filhos.

No dia 1 de março de 2014, comecei a sentir-me mal, uma espécie de gripe. No dia seguinte, dei entrada no hospital em estado considerado grave, com uma pneumonia. Iniciei o tratamento e 12 dias depois tive alta. No entanto, continuava a sentir-me muito mal. Foram vários os internamentos e vários exames se sucederam. Três meses depois, o meu estado de saúde continuava muito debilitado e a piorar continuamente, perdi inclusive a mobilidade.

No final de Maio, recebo uma chamada do serviço de oncologia a informar que me havia sido agendada uma consulta. Fiquei espantada!!!! Informei a senhora que me contactou: “Estou a ser seguida por pneumologia, não por oncologia, deve ser engano”. A verdade é que a consulta era realmente para mim.

Nessa altura confesso que fiquei sem chão, mergulhada num mar de incertezas e medos. Sentimentos verdadeiramente difíceis de gerir.

Lá fui à consulta onde me explicaram que suspeitavam de um Mieloma Múltiplo. Nunca tinha ouvido falar em tal doença. Fui submetida a alguns exames e a doença foi confirmada.

Comecei o tratamento: 1º - quimioterapia, 2º - mobilização das células, 3º - auto transplante e por fim radioterapia.

Entretanto comecei a procurar informação sobre a doença, mas não encontrei ninguém com quem partilhar os meus medos, as minhas dúvidas, alguém que estivesse na mesma situação, ou que tivesse tido uma experiência semelhante. A doença é rara, por isso, (e felizmente) não há muitos casos de doentes com Mieloma Múltiplo. Iniciei as minhas pesquisas na internet e tive algum cuidado com as minhas fontes de pesquisa (como sabem a internet tem muita informação, mas também muita desinformação). Senti-me realmente só!

A Associação Portuguesa de Leucemias e Linfomas (APLL) apareceu na minha pesquisa e lá encontrei informação sobre a doença, assim como conselhos relevantes para o doente hemato-oncológico.