De acordo com as estimativas nacionais, surgem, por ano, cerca de 12.000 novos casos de cancro da pele em Portugal. Desses, cerca de 1.000, são melanomas que provocam, em média, cerca de 250 mortos anualmente. A probabilidade de desenvolver um melanoma aumenta com a idade, embora a doença afete pessoas de todos as faixas etárias. Um melanoma é uma variante grave do cancro da pele que atinge os melanócitos, as células que dão cor à epiderme.

Se não for detetado a tempo, este cancro pode ser mortal, já que produz metástases noutros órgãos, espalhando-se através do sangue ou do sistema linfático. Aprender a preveni-lo, num país onde a exposição solar é grande ao longo de todo o ano, deve ser, assim, uma prioridade, apesar de continuarem a serem muitos os portugueses que, no seu quotidiano, mesmo nas idas à praia nos períodos de maior calor, menosprezam a proteção da pele contra os raios solares.

As causas e os sintomas mais comuns

As causas do melanoma estão identificadas. A sua origem pode ser genética, estando nesse caso ligado à história familiar do paciente, mas, em muitos casos, é ambiental. É provocado por uma exposição excessiva à radiação solar e pode ser retroativo, uma vez que, como sublinham os dermatologistas, a pele tem memória e uma queimadura solar sofrida na infância pode provocar, anos mais tarde, um melanoma na idade adulta.