Partir um ou mais dentes a brincar é um acidente muito frequente entre as crianças. Embora seja um momento de grande stress é muito importante manter a calma”, afirma Ana Raquel Vieira para acrescentar que o primeiro passo é tentar encontrar o fragmento do dente no local do acidente que deve ser imediatamente acondicionado em soro, leite ou saliva da criança para chegar em perfeitas condições ao médico dentista.

“O reposicionamento do dente só se faz em dentes definitivos”, explica a odontopediatra. “Se o acidente for com dentes de leite já não se aplica porque só é possível reimplantar dentes definitivos”, conclui a médica dentista.