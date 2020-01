A osteodensitometria deve ser solicitada de acordo com as Recomendações Portuguesas para a prevenção, diagnóstico e tratamento da osteoporose (atualização de 2018, Acta Reumatol Port. 2018; 43;10-31). O intervalo ótimo entre 2 determinações de densidade mineral óssea não está definido, mas se for feito em menos de 2 anos as mudanças detetadas podem estar dentro da margem de erro do aparelho.

Uma recomendação de:

Colégio da Especialidade de Reumatologia da Ordem dos Médicos

Recomendação subscrita por:

Colégio da Especialidade de Medicina Geral e Familiar da Ordem dos Médicos

Mais informações em: https://ordemdosmedicos.pt/osteodensitometrias-com-intervalos-inferiores-a-2-anos/