Passe, de imediato, com água fria, a zona afetada, para aliviar as dores da queimadura. Aplique, de seguida, uma pomada própria para as queimaduras e, se tiver muitas dores, tome um paracetamol. Se for uma queimadura maior do que a palma da mão, ligue de imediato para o 112.

Como agir em caso de insolação

Beba muita água e refresque o corpo. Descanse num local fresco e sem sol. Vá ao médico imediatamente, caso se sinta confuso, se estiver a delirar, se tiver febre alta e/ou se sentir dores musculares.

Como agir em caso de intoxicação alimentar

Beba muitos líquidos para não desidratar. Coma arroz, pão ou frango cozido quando as náuseas e os vómitos passarem. Vá ao médico urgentemente, caso verifique sintomas de febre, de vómitos e/ou de diarreia por mais de oito horas.