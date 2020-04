É ou não é seguro usar lentes de contacto durante a pandemia de COVID-19? "O uso de lentes de contacto, por definição, implica o seguimento de regras de higiene rigorosas, entre as quais uma correta lavagem das mãos no momento de colocar e de retirar as lentes. Para lá disso, é importante não dormir com elas e mantê-las bem hidratadas recorrendo a lágrimas artificiais", esclarece o oftalmologista Luís Gouveia Andrade num artigo da revista Prevenir.

"Nesse sentido, e cumprindo estes princípios básicos, não existe nenhuma razão para não utilizar lentes de contacto durante esta fase, respeitando-se os cuidados adicionais de não levar as mãos ao rosto, de manter uma distância não inferior a dois metros de outras pessoas e higienizando as mãos, durante 20 segundos, várias vezes por dia", acrescenta ainda o médico, que deixa ainda uma outra advertência aos portugueses que usam lentes de contacto.

"Importa, contudo, reter que, de um modo geral, os utilizadores de lentes de contacto apresentam uma maior tendência a tocar no rosto do que quem não as utiliza, o que pode ser um fator de risco para esta infeção. Nesse sentido, os óculos são duplamente vantajosos. Por um lado, não causam a secura e a irritação que as lentes de contacto provocam. Por outro, funcionam como barreira mecânica e tendem a lembrar-nos que não devemos tocar nos olhos", avisa.