A ansiedade é uma reação normal a situações de perigo ou stress no dia a dia. É comum as pessoas sentirem-se ansiosas quando têm problemas no trabalho, na sua vida pessoal ou antes de fazerem um exame ou de tomarem uma decisão importante.

No entanto, não é normal se a ansiedade for prolongada e persistente. Viver em permanente estado de ansiedade pode ser bastante debilitante.

Terei ou não terei ansiedade?

Para ajudar a responder a esta questão, listamos alguns dos sintomas mais comuns:

Sintomas psicológicos : sensação de medo intenso e apreensão, acompanhados de inquietação, estreitamento da atenção, que fica focada na fonte do medo; preocupações persistentes; estado de alerta com dificuldade em adormecer; irritabilidade (propensão fácil para se irritar);

: sensação de medo intenso e apreensão, acompanhados de inquietação, estreitamento da atenção, que fica focada na fonte do medo; preocupações persistentes; estado de alerta com dificuldade em adormecer; irritabilidade (propensão fácil para se irritar); Sintomas físicos : tensão muscular, tremores, respiração mais rápida e, devido à respiração ofegante e superficial, podem surgir tonturas e formigueiros. Também pode haver aumento dos batimentos cardíacos por minuto; transpiração profusa; boca seca; vontade súbita de urinar ou defecar;

: tensão muscular, tremores, respiração mais rápida e, devido à respiração ofegante e superficial, podem surgir tonturas e formigueiros. Também pode haver aumento dos batimentos cardíacos por minuto; transpiração profusa; boca seca; vontade súbita de urinar ou defecar; Sintomas comportamentais: evitamento da ameaça ou dos estímulos associados ao perigo, por ansiedade intensa na sua aproximação ou até no ato de pensar sobre elas (por exemplo, pensar em viajar de avião faz o indivíduo ficar muito ansioso; se for fobia a alturas, não se aproxima de edifícios elevados nem passa em pontes).

O O stress e a ansiedade e a ansiedade podem ter várias causas, estando frequentemente associados a componentes genéticas e psicológicas do ser humano. Pode ainda resultar da mistura da personalidade, de acontecimentos importantes, ou de grandes mudanças na vida.

Existem um conjunto de comportamento protetores que podem ajudar a gerir o stress e a ansiedade.

10 estratégias para gerir o stress e a ansiedade

Estabeleça limites nas várias dimensões da sua vida, bem como horários de trabalho; Separe, ao máximo, as decisões do foro laboral das decisões do foro pessoal; Tire tempo para si e invista num hobby ou atividade que lhe dê prazer; Estabeleça um horário de sono regular, o que a médio e longo prazo vai ensinar o seu corpo a descansar; Evite consumir demasiados estimulantes, como o tabaco ou álcool; Faça exercício físico regular; Use as redes sociais de forma comedida, ou seja, não invista demasiado tempo livres nessas plataformas que se podem tornar ansiogénicas com o uso prolongado; Adopte uma alimentação equilibrada e rica em nutrientes; Aprenda a gerir o stress e a ansiedade com a ajuda de um terapeuta de saúde mental; Tome um medicamento homeopático como Sedatif PC®.