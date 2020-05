A grande maioria das doenças cardíacas nas crianças é o resultado de malformações que ocorrem durante o desenvolvimento do coração, que fazem com que este não tenha um formato normal. Estas alterações ocorrem nas primeiras semanas da gravidez, pelo que a sua gravidade pode variar muito. Ocorrem em cerca de 8 em cada 1000 crianças, o que torna as cardiopatias congénitas a forma mais frequente de malformação presente ao nascimento.

Não é possível explicar em pormenor todas as cardiopatias congénitas. É frequente estarem associadas várias lesões e a importância de cada uma delas modifica a expressão clínica.

Felizmente, a maioria das cardiopatias congénitas são malformações ligeiras e permitem que a criança tenha uma vida normal. No entanto, existem outras malformações mais complexas que precisam de correção cirúrgica ou outros tratamentos. Em ambas as situações é necessário um acompanhamento médico regular.

O que pode estar na origem destas patologias?

Desconhece-se a causa da maioria destas doenças, embora algumas possam estar relacionadas com defeitos genéticos ou fatores ambientais. Com o desenvolvimento da análise do genoma humano, tem-se descoberto vários genes relacionados com as malformações cardíacas, verificando-se que muitas das situações resultam de vários defeitos simultâneos e de fatores ambientais que possam ocorrer durante a gravidez. Algumas alterações são muito graves que tornam o feto inviável, estando muitas vezes relacionadas com abortamentos espontâneos que ocorrem no primeiro trimestre de gravidez.

Algumas doenças cardíacas podem surgir na infância associadas a inflamações ou infeções ou como parte de uma doença multissistémica, não estando relacionada com a forma anatómica do coração mas sim com a sua função.

Como se diagnosticam?

Muitas das malformações cardíacas congénitas podem ser diagnosticadas na vida intra-uterina, através do ecocardiograma fetal devendo este ser realizado por um Cardiologista Pediátrico, em gestações de risco ou com suspeita de malformação em ecografia pré-natal. Outras são diagnosticadas nos primeiros meses de idade, através de sinais e/ou sintomas que a criança apresenta.

É importante que exista um bom acompanhamento médico da criança, de forma a detetar os problemas cardíacos que esta possa ter, e assim, fazer a correção adequada no momento certo, de maneira a permitir que a criança tenha uma vida inteira normal.

Que sinais e sintomas indicam doença cardíaca na criança?