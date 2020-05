Vivemos o tempo da pandemia de COVID-19, onde o risco de morte é maior nos idosos e/ou naqueles doentes que tenham determinadas doenças associadas, como a diabetes, a hipertensão arterial, as doenças pulmonares ou neoplásicas e, dizemos aqui, a hipertensão pulmonar.

A Hipertensão Pulmonar é uma doença rara que se caracteriza por alterações dos vasos dos pulmões que levam a uma pressão de sangue elevada da artéria pulmonar (superior, em média, a 20 mmhg). Pode não ter causa conhecida, designando-se idiopática, ou pode estar associada a doenças cardíacas ,pulmonares ou reumáticas , à infeção por VIH ou a medicamentos para a obesidade.

A hipertensão pulmonar não tem sintomas específicos, sendo que aqueles que os doentes referem, nomeadamente falta de ar (dispneia), cansaço fácil, edemas dos membros inferiores, tonturas ou perda de consciência, são comuns a muitas doenças, principalmente cardíacas e respiratórias.

Por essa razão, o médico assistente deve pedir um conjunto de análises e exames para avaliar se o doente terá hipertensão pulmonar, entre os quais, os mais importantes são o eletrocardiograma, a radiografia de tórax e o ecocardiograma, que é fundamental, pois de forma imediata indica a pressão sistólica na artéria pulmonar, permitindo, assim, perceber se há complicações no coração.

No caso dos doentes de grupos de risco, com doenças reumáticas ou do tecido conjuntivo, como o lúpus, com doenças cardíacas congénitas ou com história familiar de hipertensão pulmonar, estes exames e análises devem ser efetuados de rotina e de forma preventiva.

Quando o médico de família, ou outro médico assistente, diagnostica, através dos exames e das análises, a possibilidade de o doente ter hipertensão pulmonar, o doente deve ser encaminhado para uma consulta especializada desta doença, na qual o diagnóstico é confirmado e a situação clinica do doente é avaliada da melhor forma, procurando a causa especifica da doença e definindo os tratamentos adequados.

Para tal, são efetuados exames, como o cateterismo direito, para avaliar de forma precisa a pressão da artéria pulmonar, a coronariografia, para definir se há doença das artérias coronárias, a tomografia do tórax com contraste (angio-tac ), para avaliar se há coágulos /trombos a obstruir as artérias pulmonares, provas de função respiratória, entre outros.

Até há cerca de 20 anos, a hipertensão pulmonar era uma doença associada a uma elevada taxa de mortalidade mas, desde essa altura, tem aparecido um conjunto de tratamentos que tem melhorado muito o prognóstico desta doença e também a qualidade de vida dos doentes. Neste sentido, após o diagnóstico, o doente deve manter uma atividade física regular, prevenir as infeções, tomar as vacinas, usar medicamentos de apoio geral, como o oxigénio e diuréticos, e, no caso das mulheres, fazer controlo da natalidade, de forma a evitar uma gravidez.

Apesar de ainda não existir cura, os medicamentos atuais permitem uma vida longa e, em geral, com qualidade e, por essa razão, quanto mais cedo a doença for conhecida e tratada, melhores serão os resultados. Os medicamentos usados para tratar a hipertensão pulmonar são vasodilatadores, responsáveis por diminuir a pressão elevada nas artérias pulmonares e melhorar as condições de funcionamento do coração, dos quais podemos distinguir três grupos diferentes: antagonistas da endotelina, fármacos que atuam sobre o óxido nítrico e análogos da prostaciclina.