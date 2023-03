A Protrombina (fator II da coagulação) é uma proteína produzida pelo fígado que quando ativada promove a conversão de fibrinogénio em fibrina e simultaneamente com as plaquetas, gera uma camada que impede a hemorragia. É um fator essencial para que a coagulação sanguínea decorra na normalidade.

O Teste de Protrombina avalia o processo de coagulação e a sua duração. É essencialmente uma análise clínica que visa detetar problemas relacionados com perda de sangue e/ou monitorizar pacientes que estejam a tomar medicação para diluir o sangue.

O valor de referência do tempo de Protrombina para uma pessoa saudável deve variar entre 10 e 14 segundos. Um resultado elevado indica que perante um corte/lesão a hemorragia irá demorar mais tempo a parar e algumas das causas mais comuns são a deficiência de vitamina K, casos clínicos de hemofilia, doenças hepáticas, uso de anticoagulantes, entre outros. Um valor de Protrombina baixo indica que a coagulação acontece muito rápido, no entanto há maior risco de formação de coágulos. Alguns pacientes manifestam maior propensão para formar coágulos no sangue por razões genéticas ou nos casos de substituição de uma válvula cardíaca ou como resultado de uma fibrilação auricular. Nestes casos existe o risco de os coágulos se deslocarem para outros órgãos, como os pulmões ou o cérebro, podendo originar uma embolia ou trombose potencialmente fatais.

Juntamente com o tempo de Protrombina deve também ser calculado o INR, que tem como objetivo padronizar o resultado a nível mundial, o que permite avaliar com mais precisão o desenvolvimento de doenças e efeito do uso medicamentos anticoagulantes. O INR é a relação entre o tempo de Protrombina do paciente e um valor padrão do tempo de Protrombina. Reflete o tempo necessário para o sangue coagular relativamente a um valor médio. Assim, o valor do INR é usado pelo médico assistente para indicar o intervalo terapêutico adequado para cada doente e para verificar se são necessários ajustes na medicação. O valor do INR para pessoas saudáveis deve variar entre 0,8 e 1. No caso do paciente ter terapêutica anticoagulante o valor deve estar entre 2 e 3. Quanto maior for o valor do INR, mais tempo leva o sangue a coagular.

Um artigo do médico Germano de Sousa, especialista em Patologia Clínica.