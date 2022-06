A aterosclerose é um processo no qual ocorre a acumulação progressiva e excessiva de gordura nas paredes das artérias, conduzindo à obstrução parcial ou total do fluxo sanguíneo afetando a irrigação de órgãos como o cérebro e o coração. A presença de uma Dislipidémia afeta a qualidade de vida, contribuindo para o espessamento e rigidez das artérias, sobretudo se não for devidamente acompanhada e tratada. A doença sendo assintomática pode evoluir para um enfarte do miocárdio ou para um acidente vascular cerebral.

Os lípidos (Colesterol, Triglicéridos e os Fosfolípidos) são importantes componentes do organismo humano e permitem a normal função das células, sendo também uma fonte de energia. Os Lípidos não circulam livremente no plasma. São transportados em partículas chamadas Lipoproteínas. Existem 5 classes de Lipoproteínas: Quilomicrons, VLDL (very low density lipoprotein), IDL (intermediate density lipoprotein), LDL (low density lipoprotein) e HDL (high density lipoprotein). O colesterol é transportado por dois tipos de lipoproteínas: de alta densidade (HDL ou "bom" colesterol) e as de baixa densidade (LDL ou "mau" colesterol). Os triglicéridos são transportados por lipoproteínas de muito baixa densidade (VLDL).

O método de Eletroforese das Lipoproteínas em gel de poliacrilamida (ELGP) é um exame que quantifica o colesterol (mg/dL) até 12 frações e subfrações de Lipoproteínas e é o único teste de diagnóstico aprovado pela FDA para a separação e quantificação das subfrações do LDL-C. Deve ser utilizado e valorizado no estudo das Dislipidémias da diabetes, do síndroma metabólico, na doença coronária, nos doentes com história familiar de Dislipidémia, doentes com “score” de cálcio coronário imagiológico elevado, bem como no controlo da terapêutica antilipemiante, especialmente avaliar a eficácia da terapêutica com Estatinas (reduzem os níveis de Colesterol total e o número de partículas de lipoproteínas) e a junção ou não de fibratos (alteram a distribuição das partículas: de pequenas e densas para as maiores e menos aterogénicas).

As subclasses LDL 1 e 2 (maiores e menos densas) são responsáveis pelo transporte do colesterol pelo corpo. A sua presença está associada a hipercolesterolémia. As subclasses LDL 3 até 7 (pequenas e densas) são facilmente oxidadas e promovem a doença cardiovascular. Níveis de colesterol LDL normais nem sempre são indicativos de baixo risco cardiovascular, dado que a presença das subclasses LDL 3 até 7 (pequenas e densas) representam um risco 3x aumentado para episódios cardiovasculares. A presença de lipoproteínas de muito baixa densidade (VLDL) está associada a associada a hipertrigliceridémia.

Um excesso de lipoproteínas de baixa densidade é prejudicial para a saúde, ocorrendo o contrário com as de alta densidade, por serem capazes de remover o colesterol das artérias. Quando os níveis de colesterol LDL (ou "mau" colesterol) e de triglicéridos no sangue são muito elevados, aumenta o risco de aterosclerose e de obstrução parcial ou total do fluxo sanguíneo que chega ao coração e ao cérebro.

As Dislipidémias podem na sua grande maioria ser controladas com alterações no estilo de vida, nomeadamente através da alimentação e da prática exercício físico regularmente.

Um artigo de Germano de Sousa, Médico Especialista em Patologia Clínica.