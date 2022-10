Devo usar óculos ou lentes de contacto? A dúvida é muito comum em consultório. A resposta é fácil: o melhor é usar o que mais se adequa a si, sendo que as lentes de contacto não substituem os óculos, nem vice-versa.

Na maioria das vezes, as lentes de contacto são mais práticas do que os óculos, mas é importante que quem tenha dificuldades de visão tenha também uns óculos ajustados à sua fisionomia. As lentes de contacto não são recomendadas em casos de inflamação ou infeção ocular, sendo que nestas situações deve sempre socorrer-se dos seus óculos.

E sabia que no que toca a lentes para óculos pode escolher opções fotocromáticas? Este tipo de lentes adapta-se automaticamente às alterações das condições de luminosidade, alternando entre escuras e claras dependendo da quantidade de luz solar presente (raios UV).

A sua visão é um dos seus bens mais preciosos. Já pensou nisso? Conheça cinco dicas infalíveis para potenciar a sua saúde ocular. Coloque-as em prática e vai sentir a diferença:

1. Evite o tabaco e bebidas alcoólicas

Vários estudos relacionaram o tabagismo e a ingestão não moderada de álcool a vários problemas de saúde relacionados com a visão. Se fuma, procure deixar de fumar e evite ao máximo os excessos com a ingestão de bebidas alcoólicas.

2. Faça uma correta higienização dos seus óculos e das lentes de contacto

Os óculos devem ser impecavelmente limpos antes de cada utilização com água e sabão ou com um spray apropriado, e depois enxugados com um pano para o efeito - devidamente limpo e sem restos de gordura. Substitua este utensílio com regularidade. No caso das lentes de contacto, estas devem ser higienizadas com uma solução de limpeza adequada antes e depois de cada utilização caso não as vá descartar.

3. Use óculos de sol com proteção UVA e UVB

A exposição a índices elevados de radiação solar é altamente prejudicial às várias estruturas do olho. No exterior, use óculos de sol com proteção UVA e UVB.

4. Tenha uma alimentação saudável

Somos aquilo que comemos, já dizia Hipócrates, o pai da Medicina. Aposte numa alimentação rica e variada. Deixe de parte os maus hábitos alimentares, e evite o excesso de fritos, sal e açúcar. Dê prioridade a vegetais e legumes. Um aporte correto de ómega-3, luteína, vitamina A e zinco oferecem grandes benefícios à saúde ocular, prevenindo o aparecimento de doenças como a catarata e a degeneração macular.

5. Não use lentes de contacto expiradas

Não use as lentes de contacto por mais tempo do que o indicado na embalagem ou pelo seu optometrista. Substitua as lentes mensais após um mês e as lentes diárias após um dia. Não use lentes de contacto com o prazo de validade expirado, uma vez que as mesmas já não atendem aos padrões de qualidade exigidos. Lembre-se sempre: As lentes de contacto podem ser substituídas, mas os seus olhos não.

Procure soluções à sua medida

O seu rosto é único e o seu estilo também. Graças à tecnologia Virtual Eyewear Assistant (V.E.A.), já é possível tornar-se o designer dos seus próprios óculos. Assim, estes serão feitos sob medida para que encaixem perfeitamente no seu rosto, respeitando as suas características, o seu gosto pessoal e o seu estilo.

Já tirou os óculos e ficou com marcas vermelhas nas laterais do nariz? Os seus óculos escorregam-lhe do rosto? Magoam-no nas orelhas? Isso acontece porque não encaixam perfeitamente em si. A tecnologia V.E.A. permite que a armação seja feita à sua medida e fique em perfeita harmonia com as formas do seu nariz, rosto e orelhas. Sem dores e sem risco de queda.

Em poucos segundos, através do mapeamento digital das formas do rosto, é possível traçar a armação adequada à sua fisionomia. Depois, só precisa de escolher a forma, as cores e os tamanhos, perante uma quase infinita possibilidade de combinações.

Para saber mais sobre o serviço "Óculos 100% à Medida", pode visitar albertooculista.com ou ir até uma loja Alberto Oculista.