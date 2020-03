Agora que é suposto estarmos todos por casa, temos como principal objetivo tentar travar a transmissão viral. Se a maioria de nós até está em casa e sente-se perfeitamente normal, longe do nariz entupido, tosse e febre preconizados pelo coronavírus, alguns de nós estaremos efetivamente em quarentena ou em isolamento.

É o caso das pessoas com infeção do novo coronavírus confirmada, mas sem gravidade para permanecerem hospitalizadas e é o caso das pessoas com síndrome gripal, que face à situação atual de pandemia em fase de mitigação, são necessariamente suspeitas de infeção por COVID 19. Sim, porque a partir de certa altura não é possível testar toda a gente e teremos que assumir que se trata da infeção pelo vírus SARS-CoV-2.

E aqui é que começa o problema: pais em casa com as crianças, mães a amamentar, crianças com os avós, famílias com animais de estimação. As combinações possíveis são muitas, por isso mesmo gostaria de abordar convosco algumas medidas de contenção de transmissão no contexto domiciliário.

Não nos podemos esquecer que as medidas-chave são aquelas que já todos conhecemos: etiqueta respiratória, com tosse e espirros para a dobra do cotovelo ou para um lenço descartável, não mexer na cara, nem no nariz, nem nos olhos, lavar as mãos com água e sabão durante 20 segundos ou, caso não esteja disponível nem água nem sabão, optar por uma solução alcoólica com mais de 60º.

Vamos por partes.

1. Pessoa com sintomas em casa, com suspeita ou confirmação de COVID 19

A pessoa infetada deverá permanecer numa divisão à parte da restante família/ co-habitantes. Esta divisão deverá ser arejada regularmente – janela ou ar condicionado. Idealmente – se for possível -deverá dispor de uma casa de banho própria para uso individual.

Nos momentos em que tenha que estar na presença de outras pessoas, deverá usar sempre máscara cirúrgica sobre a face. Não deverá partilhar utensílios da casa, como talheres, pratos ou copos, já que a saliva é uma forma de contágio.

A roupa pessoal, lençóis e toalhas deverão ser lavadas individualmente, na temperatura máxima possível. Idealmente escolher roupas de algodão para sustentarem lavagens acima dos 40 °C.

As bancadas, lavatórios, puxadores das portas e das janelas são locais de contaminação frequente. É recomendada a sua higienização diária com solução de limpeza. Idealmente deverá ser utilizado um produto de desinfeção especializado ou a boa e velha lixívia (agora existem formulações em spray que ajudam nestes procedimentos).

Na presença de animais domésticos, a pessoa infetada ou suspeita de infeção não pode cuidar deles: deve evitar festas e lambidelas, especialmente na face e mãos e não poderá ser a pessoa responsável por passeios diários, nem pela disposição de alimentos.

Isto porquê? Porque embora saibamos que não são os animais domésticos portugueses a origem do contacto, sabemos que o coronavírus transmite-se entre humanos e animais. Lembram-se como tudo começou? Foram os morcegos com coronavírus que infetaram animais (não sabemos quais ao certo) dispostos para venda no mercado de Wuhan. Não queremos criar reservatórios de coronavírus nos nossos animais domésticos, certo?

2. Pessoa sintomática encontra-se a amamentar

Quer o CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION quer a Academia Americana de Ginecologia e Obstetrícia admitem não conseguir excluir se o COVID-19 se transmite através do leite materno. Os resultados de estudos pequenos já realizados apoiam que essa não será a via de transmissão.

No entanto, o risco real prende-se pela proximidade exigida pela amamentação. Isto tem implicações práticas, pelo que as mães que cuidam de bebés amamentados e que têm sintomas ou são suspeitas de infeção por COVID-19 devem prestar cuidados aos seus bebés sempre depois de lavar as mãos e com uso de máscara facial.