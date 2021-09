No Dia Nacional do Bombeiro Profissional, 11 de setembro, celebramos e agradecemos aqueles que fazem da sua vida uma ode ao sacrifício, espírito de equipa e trabalho em prol da comunidade. A homenagem é mais do que merecida! No entanto, poucos sabem que a Oxigenoterapia Hiperbárica tem um papel muito importante na vida destes profissionais.

Os Bombeiros cruzam-se com esta terapia em dois momentos: para uso nas suas vidas profissionais e também para o socorro de muitas das vítimas que assistem.

Estamos habituados a pensar nos Bombeiros como quem faz socorro de vítimas de acidentes de automóvel ou de quem apaga incêndios, mas são muito mais do que isso. Um dos departamentos que muitas vezes esquecemos são os Bombeiros Mergulhadores (que são também uma importante valência nas operações de vigilância, apoio, busca e salvamento).

A Doença de Descompressão (doença decorrente de excesso de moléculas de nitrogénio acumuladas no sangue e nos tecidos) é um dos problemas mais comuns com mergulhadores, e o recurso a Câmaras Hiperbáricas é muitas vezes uma questão de vida ou de morte.

Também em ambientes de incêndio, sejam florestais ou urbanos, os Bombeiros são muitas vezes intoxicados com Monóxido de Carbono que é um gás incolor e inodoro, produzido pela combustão, e que pode provocar várias lesões neurológicas ou, se não for tratado a tempo, pode mesmo ser fatal. Esta intoxicação é uma realidade que muitos Bombeiros se deparam também quando fazem socorro de vítimas intoxicadas por causa de lareiras, braseiras ou esquentadores. O recurso a Oxigenoterapia Hiperbárica é também muitas vezes, nestes casos, vital.

Centro Hiperbárico Cascais

Ainda em ambientes de incêndio, os Bombeiros, não poucas vezes, são vítimas do fogo e saem com queimaduras decorrentes das suas ações de salvamento. O recurso à Oxigenoterapia Hiperbárica em situações de queimaduras, nomeadamente as de 2ª e 3º grau, é muito importante pela sua ação cicatrizante, pelo combate a infeção, pelo favorecimento na regeneração dos tecidos.

A Oxigenoterapia Hiperbárica é uma modalidade terapêutica na qual o paciente respira oxigénio puro (100%), enquanto é submetido a uma pressão 2 a 3 vezes maior que a pressão atmosférica no interior de uma Câmara Hiperbárica. Trata-se de uma terapia indolor e não invasiva e a sua importância é cada vez maior na vida de todos nós e daqueles a quem hoje homenageamos, os nossos Bombeiros.

O Centro Hiperbárico de Cascais é, à data, o primeiro e o único centro privado com câmaras monolugares exclusivamente direcionado para a Medicina Hiperbárica e com registo na Associação Europeia.

É composto por uma equipa altamente especializada, com competência em Medicina Hiperbárica dada pela Ordem dos Médicos e com ampla experiência nas mais variadas aplicações deste tipo de tratamento. Em particular neste dia, damos ênfase às vidas já salvas, de Bombeiros ou Civis, pelo recurso a esta terapia nomeadamente no âmbito de intoxicações por Monóxido de Carbono ou Doenças de Descompressão.

Um bem-haja a todos os guerreiros da paz pelas ações que todos os dias tomam para nossa proteção e salvamento.

Maria Luís Gameiro - Direção Centro Hiperbárico Cascais