O sono é um estado fisiológico e indispensável a todos os animais, sejam eles racionais ou irracionais. Portanto, dormir bem só tem vantagens para a sua saúde física e mental e, consequentemente, para a sua qualidade de vida.

O sono pode ser definido como um período de repouso para o corpo e a mente, na qual a consciência entra numa suspensão temporária da atividade percetivo-sensorial e motora voluntária. Trata-se de uma necessidade fisiológica tão importante como comer, beber ou respirar, devendo ser respeitada como tal.

É durante o sono que ocorre o restabelecimento bioquímico do corpo e a reorganização da estrutura emocional através dos sonhos.

A necessidade fisiológica do sono está também diretamente relacionada com a idade. À medida que envelhecemos, vamos tolerando menos horas de descanso, mas nunca menos de sete. Por isso, um recém-nascido deve dormir cerca de 17 horas. Aos 5 anos, uma criança deve estar a fazer 10 a 13 horas de sono. Entre os 14 e os 17, o recomendado é dormir 8 a 10 horas. Entre os 18 e os 64 anos, 7 a 9 horas. A partir dos 65, entre 7 e 8 horas de sono.

Contudo, com o avançar da idade, os distúrbios de sono tornam-se mais comuns, podendo caracterizar-se por uma diminuição da qualidade do sono ou por interrupções frequentes do mesmo. Isso pode acontecer devido a eventos stressantes que ocorrem ao longo da vida.

A privação de sono tem repercussões na saúde cardiovascular, no aumento da tensão arterial, na atividade simpática, nos marcadores inflamatórios do organismo, no peso, entre outros, para além de aumentarem o risco de acidentes de trânsito, depressão, ansiedade, obesidade e outros distúrbios potencialmente graves.

Ao dormir melhor, terá mais energia, um coração mais saudável, maior concentração e memória e também um maior controlo do seu apetite, por exemplo.

Aquilea Sono Forte® é um produto desenvolvido para favorecer um sono de qualidade, graças à sua fórmula num inovador comprimido com três camadas, especialmente estudado para que os seus ingredientes sejam libertados à medida que são necessários. Primeira camada é rapidamente libertada para iniciar o sono graças à sua composição contendo melatonina e também vitaminas B6 e D, para além de piperina que ajuda na absorção destes ingredientes.

Segunda camada, com Grifónia, Papoila da Califórnia e Passiflora, é libertada durante a noite para ajudar a reduzir os despertares noturnos

Terceira camada é libertada continuamente ao longo de toda a noite, com Valeriana e Erva-Cidreira, contribuindo para o relaxamento total do corpo de forma a obter um sono profundo e reparador, toda a noite. Este suplemento alimentar é um poderoso aliado para dormir bem e acordar como novo.

Estima-se que em Portugal, 28,1% da população com mais de 18 anos de idade sofra de insónia, pelo menos três noites por semana. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), os distúrbios do sono afetam cerca de 40% da população mundial, sendo já considerado um problema de saúde pública muito relevante.

Para alcançar uma noite repousante, é aconselhável deitar-se e acordar todos os dias à mesma hora, incluindo ao fim de semana, não ficar a ver televisão nem usar ecrãs até tarde e manter um peso adequado. O quarto deve ser confortável, calmo, seguro e com temperatura adequada.

Evite jantares pesados, bebidas alcoólicas ou estimulantes como chás ou café, nas quatro horas antes de se deitar, e procurar uma atividade relaxante, como ler ou tomar banho quente, são outros dos conselhos da OMS para obter uma noite de sono reparadora.

Faça exercício físico regularmente, mas evite-o nas horas que antecedem o sono.

Em suma, tome nota destas oito dicas para melhorar a qualidade de sono: