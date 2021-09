Para além do desconforto, comichão, alergias e irritação da pele que as picadas de inseto podem causar, os mosquitos são os principais transmissores de doenças infeciosas. Este já não é apenas um problema de países tropicais – os mosquitos estão a alastrar e a tornar-se um problema cada vez maior na sociedade.

Em Portugal, tem-se registado um aumento significativo de novas espécies de mosquitos transmissores de doenças. Este é um tema cada vez mais discutido entre os especialistas e deve-se sobretudo às alterações climáticas e consequente subida das temperaturas.

5 dicas para proteger e prevenir as picadas de insetos nas crianças

A informação é essencial

Conheça e evite doenças transmissíveis por insetos. Consulte o seu médico, farmacêutico ou Instituto de Higiene e Medicina Tropical 6-8 semanas antes de viajar. Utilize o Jungle Formula para uma proteção máxima em qualquer circunstância.

Utilize roupas adequadas

Utilize roupas soltas para cobrir a maior parte do corpo. Mangas compridas, calças, meias e sapatos. Use cores claras, pois os mosquitos são atraídos por tons mais escuros.

Use um repelente de inseto eficaz

Use um produto de alta qualidade com 50% DEET. Aplique dia e noite, dentro ou fora de casa e em todas as zonas de pele exposta. A Jungle Formula Spray Kids, que contém na sua formulação 9,5% DEET, garante proteção até 6 horas após a aplicação e foi pensado para crianças entre os 2 e os 12 anos, e pode ser utilizado em diferentes situações: na praia, em jardins, esplanadas, em viagem ou até em casa, se for necessário. Aplique sempre após o protetor solar e não ao contrário.

Use toda a proteção que possa

Utilize uma rede de mosquito tratada com inseticida quando dormir em habitações não protegidas ou no exterior. As redes devem estar em boas condições e serem colocadas debaixo do colchão.

Evite odores intensos

Os mosquitos são atraídos pelos odores corporais, perfumes e loções. Evite a transpiração intensa e não use perfumes fortes, sabonetes ou produtos de higiene pessoal com um odor intenso.

Fonte: Jungle Formula