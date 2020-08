A grande maioria das consultas em Oftalmologia são as consultas por motivos de menor gravidade onde os erros refrativos (dificuldades de visão para as diferentes distâncias) estão à cabeça. É nestas consulta “menores” que o oftalmologista tem a oportunidade de detectar problemas “maiores”.

É importante saber que grande parte das causas de perda de acuidade visual podem ser prevenidas ou tratadas. Muitas vezes estas patologias são assintomáticas e por isso é fundamental um acompanhamento regular pelo seu oftalmologista. Este acompanhamento assegura que, caso haja necessidade, sejam realizados exames que permitem estabelecer diagnósticos e tratamentos precoces e assim evitar complicações, como é o caso de algumas doenças que podem levar a cegueira.

Nunca como agora foi tão importante reforçar a vigilância e fortalecer a saúde geral da população para os meses que se adivinham difíceis. O inverno que se aproxima será exigente para todos nós, pelo que deve começar agora a dar à sua saúde a atenção que merece.

Fique a par das diferentes patologias que não deve mesmo ignorar nas várias fases da nossa vida e perceba porque é tão importante visitar regularmente o seu oftalmologista:

- Na infância

Quando levamos os nossos filhos às consultas de oftalmologia ditas “de rotina”, o oftalmologista tem a oportunidade de avaliar, para além da existência de alterações estruturais que possam ser mais graves, o desenvolvimento pleno da capacidade visual ou, ao invés, alterações deste desenvolvimento onde predomina pela frequência a ambliopia ou vulgarmente conhecido como “olho preguiçoso”. A ambliopia é a causa mais frequente de perda de visão monocular entre os 20 e os 70 anos, não apresentando queixas uma vez que o outro olho permite compensar o anormal desenvolvimento da função do olho amblíope. É papel do oftalmologista detectar e corrigir tão precocemente possível os factores que levam a este anormal desenvolvimento.

- Na idade adulta

Ao longo da idade adulta, no adulto normal, os problemas de focagem (erros refrativos) são a causa mais comum de recurso a uma consulta de oftalmologia. Mais uma vez, compete ao oftalmologista nessas consultas, sensibilizar os pacientes para doenças como o glaucoma, bem como a detectação de alterações oftalmológicas que podem estar associadas a outras patologias, ajudando no seu diagnóstico e estadiamento como é bom exemplo a hipertensão arterial.

É também na idade adulta que ganha particular importância o rastreio de patologias como o glaucoma. O glaucoma é uma importante causa de limitação visual com perda de campo visual progressiva que pode culminar em cegueira. É uma patologia sem sintomas até uma fase avançada da doença pelo que o seu rastreio, baseado na medição regular da pressão intra-ocular (o seu principal factor de risco) e avaliação do fundo ocular pelo médico oftalmologista são os pilares da detecção e tratamento precoces.

- Nos idosos