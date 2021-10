Terapêutica tópica: A psoríase ligeira é geralmente tratada com agentes que se aplicam sobre a pele. É a primeira linha no tratamento da doença, reduzindo a inflamação local e normalizando a proliferação celular. É muito frequente os doentes gastarem uma parte significativa do seu dia-a-dia na aplicação de hidratantes e medicamentos tópicos. A facilidade de aplicação destes agentes – do ponto de vista cosmético e de comodidade posológica – é fundamental na adesão: pomadas untuosas e de difícil espalhamento prescritas para áreas muito extensas são um convite à não utilização.

Fototerapia: Nos meses de verão, os doentes com psoríase assistem normalmente a uma melhoria da sua doença. A exposição à radiação ultravioleta em cabines apropriadas sob controlo do Dermatologista pode ser recomendada. Ainda que possa ser muito eficaz, é importante discutir os riscos e os benefícios desta opção terapêutica que implica uma deslocação à instituição de saúde 2 a 3 vezes por semana.

Terapêutica sistémica convencional: Na psoríase moderada a grave preconiza-se o tratamento com agentes sistémicos e/ou fototerapia. São medicamentos que se tomam por via oral e actuam em todo o organismo. Têm eficácias variáveis e não são isentos de efeitos adversos.

Biológicos: Os agentes biológicos ou biotecnológicos estão reservados, de uma forma geral, para psoríases resistentes ou com contraindicações às modalidades terapêuticas anteriormente descritas. Os medicamentos biológicos são proteínas provenientes de células vivas cultivadas em laboratório. Em termos de mecanismo de acção, bloqueiam etapas muito específicas do sistema imune, atingindo eficácias muito superiores aos tratamentos clássicos. São administrados por injecção subcutânea ou infusão intravenosa.

7. Que outras doenças estão muitas vezes associadas à psoríase?

Os doentes com psoríase e com artrite psoriática têm maior risco de desenvolverem outras doenças crónicas e vários problemas de saúde, designados por comorbilidades.

Doença cardiovascular: Existem muitos estudos que demonstram a associação da psoríase e da artrite psoriática - principalmente nas formas graves - com a doença cardiovascular. Doentes com psoríases graves têm um risco 58% mais elevado de terem um evento cardíaco major e 43% de um acidente cardiovascular. O tratamento da doença pode reduzir esse risco.

Doença de Crohn: Os doentes com doença psoriática e com doença de Crohn partilham mutações genéticas semelhantes. Pessoas com psoríase e com artrite psoriática têm um maior risco de desenvolverem doença inflamatória intestinal, havendo um estudo que aponta para um aumento na ordem dos 10%.

Depressão: A psoríase pode condicionar um impacto psicossocial considerável, superior ao de outras doenças como a DPOC, a artrite, a doença neoplásica. Pode envolver todas as áreas da vida: autoimagem e autoestima, sexualidade, vida familiar, profissional, lazer.

Síndrome metabólico: Há uma associação muito significativa entre a doença psoriática e o síndrome metabólico – um agrupamento de condições (hipertensão arterial, hiperglicémia, excesso de gordura corporal na cintura, aumento dos níveis séricos de colesterol ou de triglicéridos) que aumentam o risco de doença cardíaca, acidentes vasculares cerebrais e diabetes.

Uveíte: É uma doença inflamatória do olho cujo risco aumenta na doença psoriática. Doença hepática – Trabalhos recentes relacionam a doença psoriática com o aumento do risco de esteatose hepática não alcoólica.