Fuja das tramas "mastigadas" e ponha-se a jeito para ser surpreendido com outras formas de pensar e de estar na vida. Conhecer visões diferentes e ser confrontado com outras perspetivas sobre um assunto ajuda-nos a focar no essencial.

Saia da zona de conforto em tudo o que faz, seja alternar o caminho para o trabalho, comer com os talheres em mãos trocadas ou iniciar um novo desporto. Vai sentir-se mais capaz e incrementar a sua sensação de domínio em relação ao seu corpo!

Alimente-se convenientemente, privilegiando uma alimentação variada e rica em nutrientes e vitaminas. Evite refeições pesadas ou carregadas de gorduras e açúcares. Não se esqueça da máxima de Hipócrates, o pai da Medicina: "Somos o que comemos".

Faça pausas ao longo do dia e durma, no mínimo, 7 a 8 horas por noite, sem interrupções. Vários estudos demonstram que o sono está diretamente ligado a várias funções do cérebro, nomeadamente aquelas relacionadas com a concentração, produtividade e aprendizagem. Estas funções melhoram de forma significativa com um sono de qualidade.

MentalAction®

MentalAction® apresenta uma gama adequada a cada fase da vida, com fórmulas avançadas com ingredientes específicos para a função cerebral, cujo objetivo é melhorar o desempenho mental e cognitivo. É um produto para consumidores urbanos, com um dia-a-dia exigente e ativo, que pretendem estar em dia com as suas capacidades mentais (estudantes/adultos/pessoas com mais de 50 anos).

O efeito benéfico é obtido com a toma de um comprimido juntamente com uma cápsula por dia, preferencialmente depois do almoço. Uma embalagem de MentalAction® dá para 30 dias e é desaconselhado a toma de qualquer um destes produtos no caso de gravidez ou amamentação. Mais informações aqui.