A aveia é um cereal ancestral, que ganhou muitos adeptos com as famosas papas de aveia. No entanto, a aveia é muito mais do que um simples cereal integral para usar no pequeno-almoço ou lanche.

Photo by Melissa Di Rocco on Unsplash

É um cereal muito completo e versátil, particularmente interessante pelas quantidades de gordura, proteína, minerais (cálcio, ferro, fósforo e magnésio) e vitaminas (complexo B e E). A sua composição energética é muito benéfica para quem tem uma atividade física intensa, precisamente pelos níveis de gordura combinados com minerais e vitaminas. Ou, ainda, para quem quer fazer uma gestão do peso de forma equilibrada. Com um sabor doce, mas ligeiramente amargo, existem muitas opções para consumir aveia, designadamente: massa, sopa (preservando o cereal inteiro e previamente demolhado, tal como se fosse arroz), bebidas vegetais, pães, cremes, batidos, granolas, snacks ou sobremesas. A aveia é, ainda, utilizada como espessante em alguns pratos principais, como hambúrgueres ou pastéis. E, quais são os benefícios do consumo regular de aveia para uma alimentação equilibrada? É um hidrato de carbono complexo, por isso também contribui para regular os níveis de açúcar no sangue e, em consequência, as oscilações de apetite;

e, em consequência, as oscilações de apetite; A aveia é ríca em silício, o que ajuda na renovação dos ossos e tecidos ;

; A elevada concentração de fibra – principalmente no farelo de aveia – constitui uma excelente ajuda na eliminação de resíduos acumulados nas artérias, da gordura ao colesterol. Adicionalmente, a fibra ajuda a promover níveis de saciedade mais estáveis, ajudando no controlo do peso;

– principalmente no farelo de aveia – constitui uma excelente ajuda na eliminação de resíduos acumulados nas artérias, da gordura ao colesterol. Adicionalmente, a fibra ajuda a promover níveis de saciedade mais estáveis, ajudando no controlo do peso; É uma fonte de gordura não saturada (ou seja, de qualidade) e de proteína, tornando-a uma opção equilibrada para um estilo de vida ativo;

É uma fonte de gordura não saturada (ou seja, de qualidade) e de proteína, tornando-a uma opção equilibrada para um estilo de vida ativo; Ajuda no controlo da diabetes e hipertensão através da elevada presença de fibra, em especial a B-glucana. Milaneza Natura Pela cremosidade e sabor envolvente, a aveia é um dos cereais que mais ajuda a relaxar e acalmar, daí que seja recomendado em situações débeis do sistema nervoso. Além disto, o consumo regular de aveia é extremamente útil para crianças ou mulheres em fase de amamentação, pelo seu aporte proteico e de gordura. É, igualmente, um dos cereais indicados para fazer face a temperaturas mais baixas, pelo que, quando queremos aquecer a temperatura do corpo ou aumentar de peso, a aveia é um dos cereais a privilegiar. Pode ser um aliado no aumento de peso, pela sua concentração de gordura e proteína, associado aos hidratos de carbono complexos. O seu consumo moderado promove a saciedade, mas o consumo em quantidades excessivas poderá levar ao aumento de peso. Portanto, é um cereal completo, equilibrado, e com muitas vantagens quando consumido de forma regular e integrado numa alimentação variada.